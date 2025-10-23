El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Naroa se lanza para anotar, en el choque ante Porriño Aida Barrio
Balonmano - Liga Guerreras

El Caja Rural Aula prueba sus «nervios» de puntos ante un Rocasa que quiere ser 'gallo'

Las vallisoletanas, con un escaso bagaje en la Liga, con cuatro puntos en seis partidos, reciben a las canarias en Huerta del Rey

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:06

Comenta

El Caja Rural Aula Valladolid recibe este sábado, a las 19:00 horas, al Rocasa Gran Canaria en Huerta del Rey. El conjunto de Salva ... Puig, que apenas podrá entrenar tras su partido en Elche en la noche del pasado miércoles, afronta un duelo ante un rival que quiere estar entre los mejores equipos de la Liga Guerreras. «Parece que quieren dar un paso adelante esta temporada, y tienen buenas jugadoras internacionales argentinas, brasileñas y, por supuesto, las españolas», analizó el técnico del Aula, que admitió que hay ciertos «nervios» por la puntuación del equipo. «Claro que nos preocupa, esto es deporte profesional», apostilló en relación a los cuatro puntos logrados en las primeras seis jornadas. Aún así, el preparador blanquiazul recordó que su rival de mañana solo está dos puntos por encima del Aula en una Liga muy igualada.

