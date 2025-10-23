El Caja Rural Aula prueba sus «nervios» de puntos ante un Rocasa que quiere ser 'gallo'

El Caja Rural Aula Valladolid recibe este sábado, a las 19:00 horas, al Rocasa Gran Canaria en Huerta del Rey. El conjunto de Salva ... Puig, que apenas podrá entrenar tras su partido en Elche en la noche del pasado miércoles, afronta un duelo ante un rival que quiere estar entre los mejores equipos de la Liga Guerreras. «Parece que quieren dar un paso adelante esta temporada, y tienen buenas jugadoras internacionales argentinas, brasileñas y, por supuesto, las españolas», analizó el técnico del Aula, que admitió que hay ciertos «nervios» por la puntuación del equipo. «Claro que nos preocupa, esto es deporte profesional», apostilló en relación a los cuatro puntos logrados en las primeras seis jornadas. Aún así, el preparador blanquiazul recordó que su rival de mañana solo está dos puntos por encima del Aula en una Liga muy igualada.

Con siete partidos hasta mediados de noviembre, el conjunto pucelano tendrá que afrontar una cuesta de dobles compromisos semanales, con lo que eso conlleva a una plantilla muy joven y con menos experiencia que, por ejemplo, el propio Rocasa de este sábado. «Ellas vienen con menos competición, porque no jugaron el miércoles, pero con más entrenamientos», analizó Puig, que admitió que después de la carga física del partido ante el Elche, el posterior viaje en autobús para llegar de madrugada a Valladolid y los trabajos de muchas jugadoras –algunas acudiendo a sus puestos laborales sin casi dormir– limita las cargas en los entrenamientos.

Con respecto a la derrota en Alicante, el preparador catalán incidió en la falta de puntería de su equipo. «Con 17 puntos es difícil ganar... No recuerdo muy bien los palos que dimos y lo que paró su portera. Tenemos que ser más efectivas», reconoció, al tiempo que incidió en que su equipo más dinámico, debe afrontar juegos más lentos y pausados de rivales, como Elche o el propio Rocasa de mañana.