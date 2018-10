«Tengo muy buenos amigos gracias al balonmano» Quintín Maestro es ovacionado durante el homenaje que recibió en el nuevo pabellón de Nava. / Antonio Tanarro Quintín Maestro recuerda con emoción y cariño los buenos momentos que ha vivido tras más de 40 años en la presidencia del BM Nava FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 8 octubre 2018, 20:26

No era un día cualquiera en el calendario, ni para Nava de la Asunción, ni para el Viveros Herol BM Nava ni tampoco para Quintín Maestro. Saltó a la reluciente cancha del nuevo pabellón, miró a la grada, repleta de aficionados, esbozó una amplia sonrisa y en sus ojos asomó el brillo de las lágrimas. Su cara denotaba que no terminaba de creérselo. Día de nervios y de emociones. En su cabeza se agolpaban las imágenes;las pasadas, cuando en el año 1976, junto a un grupo de entusiastas y amantes del balonmano decidió poner en marcha un club de balonmano, y las más recientes, con esa fase de ascenso en Segovia en la que el club se quedó a las puertas del ascenso a Asobal.

Quién se lo iba a decir 42 años después. Esa semilla, con mimo, con cariño, con todos los cuidados, ha fructificado y se ha convertido en una planta con la más bella flor que pueda contemplarse. Impensable en esos orígenes, aunque necesita de cuidados para que esa bella flor no se marchite y siga creciendo.

Representa la fuerza, la pasión, el corazón navero. Hace unos días decidió que había llegado el momento de echarse a un lado. Maestro dejaba la presidencia y cedía el testigo a Julián Mateo. Y como pasa en los grandes clubes deportivos, la labor de Quintín Maestro no puede, no debe, quedar en el olvido. Por eso la decisión de la nueva junta directiva fue designarle como Presidente de Honor.

No es un adiós. Seguirá ahí siempre que el Nava le necesite. Da igual que sea para reunirse con las autoridades como si es para pegar carteles. Y al menos ha visto estrenar el nuevo pabellón deportivo. «Lo del pabellón es una asignatura que no dejo, gracias a Dios. Me ha costado muchos años pero al final aquí está. Otra asignatura que tenía y también se ha cumplido es el asunto de la cantera, que no pagara nadie para hacer balonmano en Nava; creo que el deporte es un derecho que tenemos todos y no tiene que costar... Pero sí que dejo una asignatura pendiente que espero que mi amigo Julián la resuelva algún día; a mí me ha costado muchos años y no lo he conseguido... Mi ilusión era la de hacer un club único en Nava con todos los deportes. Por unas razones o por otras no he sido capaz de hacerlo, pero ahí queda», comentó Quintín Maestro.

Fue un sentido homenaje el que recibió el pasado sábado. « Qué voy a decir, no sabía ni dónde estaba. Comiendo con un montón de amigos de toda la vida que vinieron, un vídeo que me pusieron.. He llorado, no he llorado... no sabía que hacer. Todavía me siento raro, es extraño todo», apuntó.

Otro de los momentos de satisfacción durante todo este tiempo es la cantidad de amigos que deja «por toda España. Muy buenos amigos, y amigos de verdad también tengo bastantes, gracias al balonmano. y entre todos sus recuerdos, los que más destaca son «los más pequeños. Que un niño que no contabas con él se apuntara al club para mí eso era un éxito. Quedar campeones infantiles, que parece que es una bobada, para mí era como si hubiéramos ganado la 'Champions'. Y lo hemos hecho varias veces. Evidentemente, todos los ascensos hay que celebrarlos y han estado de maravilla. Y también me siento orgulloso de conseguir algo que pocos han logrado, que es unificar el deporte segoviano. Ir todos a una. Ver a la gente de la Gimnástica Segoviana, del Naturpellet en mi homenaje... ¿qué he hecho yo?», se preguntó.