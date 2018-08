Mucho Bera Bera para el Aula Las vallisoletanas cayeron en la primera de las semifinales del torneo disputado en La Guardia EL NORTE Valladolid Martes, 21 agosto 2018, 21:42

El Aula Alimentos de Valladolid disputó en la tarde de hoy la primera semifinal del torneo veraniego Summer BAG Experience que, organizado entre los clubes Super Amara Bera Bera, Aula Alimentos de Valladolid y Mecalia Atlético Guardés, con la presencia del Helvetia Balonmano Alcobendas como primer invitado, comenzó su andadura.

Y lo hizo con derrota para las vallisoletanas, la primera de la pretemporada, ante el vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, el Super Amara Bera Bera por 35-23 en el que fue el reencuentro con dos ex jugadoras del Aula: Nekane Terés y Silvia Arderius.

Las chicas de Miguel Ángel Peñas no llegaron a encontrarse cómodas sobre la pista en ningún momento del partido. El inicio fue un claro indicativo de cómo iban a desarrollarse el resto de minutos, cuando apenas se habían disputado siete el resultado era de 6-1 a favor del equipo vasco, lo que hizo a Miguel Ángel Peñas solicitar el primer tiempo muerto para intentar recolocar a sus chicas.

Sin embargo, este tiempo muerto no obtuvo el efecto deseado y las vallisoletanas no consiguieron acortar distancias en el marcador. La defensa no encontraba la manera de frenar los ataques del Bera Bera que, a punto de comenzar la competición oficial con la Super Copa a la vuelta de la esquina, encontraban con facilidad la meta defendida por Lourdes Guerra.

El ataque del Aula no carburaba tampoco, sin robos atrás no hubo posibilidad de salir al contraataque y el juego estático no supuso un problema para las chicas de Imanol Álvarez, que aprovecharon las numerosas pérdidas de balón (hasta 13 en esta primera mitad) del Aula Alimentos de Valladolid para correr y perforar la portería una y otra vez.

Cuando el cronómetro marcó el minuto 30, en el electrónico lucía un resultado preocupante para los intereses vallisoletanos: 19-10.

Tras la reanudación hubo pocos cambios en lo que se vio sobre la pista con respecto al resultado, un parcial de 5-1 a favor de las vascas dejaba claro que el actual campeón de liga no iba a levantar el pie del acelerador.

Sin embargo, las chicas del Aula Alimentos de Valladolid estuvieron mejor plantadas sobre el parqué gallego. Joana Bolling (4 goles) volvía a dejar pinceladas de lo que puede ser su juego ofensivo y Teresa Álvarez distribuía el juego tratando de encontrar el camino que les llevase a recortar la distancia en el electrónico.

A pesar de ello, las piernas de las chicas del Aula pesaban, y la defensa y el repliegue de las vallisoletanas no conseguían parar el juego ofensivo del Bera Bera, que seguía muy enchufado sobre la pista de A Sagriña. Además, la defensa vasca no dio ninguna opción al ataque vallisoletano, que no encontró la manera de llegar hasta la portería.

Con el paso de los minutos, la ventaja del marcador se fue manteniendo, el Bera Bera no vio peligrar en ningún momento la renta obtenida desde los primeros minutos del encuentro para llegar al final del mismo con un marcador que indicaba una victoria por 35-23.

Miguel Ángel Peñas, técnico del Aula Alimentos de Valladolid, tenía claro el resumen del partido: «Han sido superiores, tanto físicamente como en atención, nos han pillado cargados de piernas pero nos han pillado despistados también. Es cierto que hemos tenido una parte más regular, que nos hemos ido entonando poco a poco para poder mantener la diferencia y que no se nos han ido tanto como en la primera parte. Nuestras pérdidas de balón las han aprovechado ellas, han sido muy superiores y están preparadas para competir, el sábado juegan la Súper Copa y nosotras estamos con muchísima carga y nos ha influido también».

El Aula Alimentos de Valladolid disputará este miércoles el tercer y cuarto puesto con el equipo que caiga derrotado en la segunda semifinal entre el Mecalia Atlético Guardés y el Helvetia Balonmano Alcobendas. Será en el polideportivo de A Sagriña a las 19:00 horas.