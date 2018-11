Balonmano El Aula visita al Rincón Fertilidad Málaga El equipo vallisoletano, colíder, se mide al cuarto clasificado Martes, 6 noviembre 2018, 13:07

El Aula Alimentos de Valladolid juega este miércoles (20:30 horas) en Málaga en jornada adelantada debido a los compromisos continentales del conjunto andaluz. Las colíderes de la Liga Guerreras Iberdrola tienen una salida complicada, la última antes del parón de la competición, frente a otro de los equipos que navega en la parte noble. El Rincón Fertilidad Málaga es cuarto con un punto menos que Guardés, Aula y Bera Bera, y los mismos que Rocasa y Granollers. Para este encuentro, el equipo vallisoletano sigue con la importante baja de María Prieto O'Mullony.Miguel Ángel Peñas, técnico del Aula Alimentos de Valladolid, manifestó en la previa que se trata de «un partido de los que molan por dos razones. La primera, siempre es un encuentro competitivo. Han sido duelos a muerte, de un gol arriba o un gol abajo. Es de los choques que gusta jugar. Y también porque coincide en la clasificación que estamos en los puestos de arriba. Nuestro equipo comparte liderato con Guardés y Bera Bera, y ellas van solo un punto por debajo. Estamos todos en un pañuelo. Sería importante sacar algo positivo, pues cada punto que saquemos fuera va a ser especial».Sobre el rival de este miércoles, Peñas indicó que será «un encuentro muy igualado. Son dos formas muy similares de jugar. Málaga tiene la capacidad de jugar uno contra uno, Ha hecho fichajes importantes como Esperanza López, extremo que va con las Guerreras y que les está dando un plus en la primera línea. Han traído también a Campligi como pivote, una jugadora argentina. Aunque, sin duda, su mejor refuerzo es su central Emma Boada, que estuvo lesionada la temporada pasada y que este año se encuentra a un gran nivel».El entrenador vallisoletano dio la receta para sacar algo positivo en la Costa del Sol: «Nosotros tenemos que buscar ser el equipo del partido ante Bera Bera, ser un conjunto serio y concentrado, realizar el trabajo al 100% y tener una anticipación defensiva constante. No podemos permitir que nos superen en las situaciones de uno contra uno. Resultará clave que volvamos al nivel defensivo que mostramos en San Sebastián. En el último encuentro no estuvimos bien y hay que corregirlo. No nos puede meter más goles Alcobendas que Bera Bera».