Balonmano El Aula Valladolid juega por nada en Gijón el último partido de la Liga O'Mullony y Peñas, emocionados en la despedida de la jugadora zamorana. / El Norte Emocionada despedida de María Prieto O'Mullony MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Viernes, 24 mayo 2019, 13:06

El Aula Valladolid despide la temporada en tierras asturianas enfrentándose al Liberbank Gijón (sábado, 19:00 horas) sin absolutamente nada en juego para las vallisoletanas. Así lo expresaba el técnico Miguel Ángel Peñas, al comentar que se trata de un partido «sin objetivos por lo que jugaremos más libres, sin presión alguna y con el único deseo de ganar como hemos hecho durante toda la temporada. Vamos a disfrutar y si ganamos, mejor». El técnico vallisoletano reconoció que el equipo «llega muy cansado a este final de Liga porque hemos pasado una temporada llena de adversidades en forma de lesiones que ha obligado a un esfuerzo extra por parte de todas las jugadoras, en especial durante la Copa de la Reina». Por todo ello quiso agradecer a la plantilla esa generosidad y derroche de fuerzas, así como todo el apoyo recibido por parte de su cuerpo técnico, la directiva, los patrocinadores y los aficionados«.

Junto a Miguel Ángel Peñas apareció la zamorana María Prieto O'Mullony, que después de cuatro temporadas en el Aula ha fichado por el Bera Bera. La joven jugadora internacional quiso despedirse públicamente con un breve discurso que tuvo que interrumpir en un par de ocasiones emocionada. O'Mullony comentó que tenía «necesidad» de despedirse y de agradecer todo el apoyo recibido durante las cuatro temporadas que ha militado en el Aula. Llegó como una promesa y se va como internacional absoluta. «He sido feliz aquí», podría ser el resumen de su breve discurso donde culpó a sus compañeras, a 'Karolo', al cuerpo técnico y a la directiva de su progresión y desarrollo deportivo. «He hecho todo lo que he podido por este equipo y me hubiera gustado jugar en Europa con sus compañeras y amigas». Tanto la jugadora como el técnico no pudieron reprimir algunas lágrimas. Se marcha todo un estandarte del espíritu luchador del Aula Valladolid.