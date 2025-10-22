El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La defensa del BM Elche frena en falta a Patiño. BM Elche-Joaquín de Haro
Balonmano - Liga Guerreras

El Aula Valladolid choca contra un muro y pierde en Elche

El buen partido de Carratú en la portería y el acierto de penalti de Amaia González no evita la derrota de las vallisoletanas

Javier Mas Bri. ADG.

Elche (Alicante)

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:47

Mal día para el Caja Rural Aula Valladolid, que perdió en su visita al pabellón Esperanza Lag para medirse con el Atticgo Elche. Perdió 22- ... 17 en un encuentro igualado, pero en el que, salvo en los instantes iniciales, el conjunto ilicitano siempre mandó en el marcador. La derrota supone la quinta de forma consecutiva para el conjunto pucelano en sus cinco visitas más recientes a la escuadra franjiverde.

