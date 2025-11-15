El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Balonmano / Liga Guerreras

El Aula sufre un apagón tras el descanso y cae con justicia ante el Granollers

El equipo vallisoletano estuvo más de 15 minutos sin anotar durante la segunda parte y las catalanas sentenciaron gracias a Martina Capdevila y a su portera, la mejor del partido

José Anselmo Moreno

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:05



Hay equipos que pierden por falta de coraje o de talento y otros, por falta de tiempo para que la mezcla cuaje y funcione. Es ... el caso del Caja Rural Aula Valladolid, que sigue por la senda de la irregularidad tras dos victorias consecutivas ilusionantes, pero su plantilla de esta temporada, joven e inexperta, aún debe ajustar su balonmano y liberarse de complejos. Este sábado, el BM Granollers pasó por encima de las vallisoletanas en la segunda parte, cuando sumó la eficacia a su valentía y a las paradas de una inmensa Marta Mera, quien no dejó a las locales pasar de los 24 goles después de estar más de 15 minutos sin anotar en esta fase (24-26).

