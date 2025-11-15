El Aula sufre un apagón tras el descanso y cae con justicia ante el Granollers

Hay equipos que pierden por falta de coraje o de talento y otros, por falta de tiempo para que la mezcla cuaje y funcione. Es ... el caso del Caja Rural Aula Valladolid, que sigue por la senda de la irregularidad tras dos victorias consecutivas ilusionantes, pero su plantilla de esta temporada, joven e inexperta, aún debe ajustar su balonmano y liberarse de complejos. Este sábado, el BM Granollers pasó por encima de las vallisoletanas en la segunda parte, cuando sumó la eficacia a su valentía y a las paradas de una inmensa Marta Mera, quien no dejó a las locales pasar de los 24 goles después de estar más de 15 minutos sin anotar en esta fase (24-26).

El BM Granollers era este sábado una prueba de fuego. Es un equipo de un corte muy parecido al vallisoletano y, de hecho, había hasta hoy total equilibrio de números en su clasificación. Con más físico y envergadura, las catalanas aparecieron en Huerta del Rey dispuestas a dar guerra, con una primera línea poderosa y que va siempre al abordaje. Se apoyaron en su portera y en los goles de Martina Capdevila para igualar a los cinco minutos (4-4) un partido que nació como un tiro, con un ritmo altísimo y los ataques imponiéndose claramente a las defensas. El Aula se agarró a Amaia para pegar un pequeño «estirón» hasta un 8-6 al paso por el minuto 10. Salva Puig planteó por momentos una defensa en 5-1 con Kadi Jallow de avanzada.

BM Aula Marisol Carratú (portera, 10 paradas), Inoa Lucio (1), Valeska Lovera (-), Savina Bergara (3), Naroa Baquedano (7), Amaia G de Garibay (2), Sandra Monteagudo (6) -siete inicial- Polina Gorbatsyova (1), María Guerra (2), Monica Gutiérrez-Paris (2), Nerea Patiño (1), Mary Rodrigues (-), Angie Zürni (-), Jimena Arriaga (-), Kadi Jallow (-) y Laura Muñiz (portera) 24 - 26 BM Granollers Marta Mera (portera 12 paradas), Martina Capdevila (8),Cristina Polonio (3), Ona Vila (1), Judith Vizuete (-), Itziar Martínez (2), Carla González (1) -siete inicial- Belén Rodríguez (8), Lucía Pérez (1), Raquel Moré (1), Gounda Gassama (portera), María Hombrado (-) y Nayla de Andrés (1). Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda. Excluyeron a Savina Bergara (16:49) por el Caja Rural Aula Valladolid; y a Judith Vizuete (1:37), Itziar Martínez (9:26 y 40:09) por el KH7 Bm Granollers.

Parciales cada 5 minutos: 4-4, 8-5, 9-9, 9-12, 12-15, 16-17 (descanso), 18-21, 18-22, 18-24, 21-25 y 24-26.

Incidencias: Undécima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola jugado en Huerta del Rey ante alrededor de 500 espectadores

Sin embargo, empezaron a aparecer las exclusiones y eso benefició a las catalanas que, tras un parcial de 1-4, se pusieron 8-10 arriba en el electrónico, lo que provocó un tiempo muerto de Puig que pretendía cerrar una defensa muy permeable por el centro. Comenzó a escoger mejor los lanzamientos el Aula pese a que Marta Mera empezó a vestirse de «superwoman» camino del descanso.

Mejoró el trabajo defensivo sobre Martina Capdevila y se llegó al intermedio con cierto equilibrio de fuerzas (16-17) en una recuperación asombrosa y fugaz de las locales. El equilibrio del partido nacía de un intercambio de golpes hasta entonces ecuánime y proporcionado.

En la reanudación se frenó su ímpetu ofensivo, se ajustaron ambas defensas y el marcador ya no fue la «borrachera» en ataque de la primera entrega. Con absoluta igualdad, gol arriba o gol abajo, se transitó por los primeros minutos de esta fase hasta que pasado el minuto 40 las vallesanas empezaron a dar más sensación de empaque y aprovecharon una inferioridad numérica local para ponerse 18-22 cuando el partido transitaba por el minuto 45. Fue cuando las vallisoletanas se atascaron, se les apagó la luz en ataque y estuvieron más de quince minutos sin anotar. El apagón llevó al tiempo muerto de Salva Puig, pero ya en ese momento el equipo parecía físicamente agotado. Clavado en 18 goles, veía como el Granollers hacía mucho daño en los contragolpes y en lanzamientos desde el extremo, lo que se sumó al brazo armado de Martina Capdevila. La sequía local la rompió Amaia González de Garibay y, por un momento, la flecha se puso «en verde» para el Aula. Con un 21-25 a falta de cinco minutos parecía que aún había partido. Al menos para recolectar un empate. Marta Mera rompió toda esperanza porque los balones que no paraba, en un alarde de reflejos, le pegaban en el cuerpo, «abrazada» a la fortuna. Eso hizo que se le fuera definitivamente el partido al Aula, ya que en el último amago de reacción, la portera del Granollers se agigantó. Los puntos se fueron a Granollers con el definitivo 24-26, que pudo ser mucho más abultado de no ser por la inspiración final de Marisol Carratú.