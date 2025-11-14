El BM Aula quiere dejar atrás el túnel con victoria ante el Granollers

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

Octubre le metió en el túnel, y noviembre le está sacando poco a poco de él, concretamente en dos semanas en las que el BM Aula ha recuperado sensaciones y pinceladas del juego alegre que se presupone en una plantilla tan joven. Las dos últimas victorias (Morvedre y Zonzamas), además, le han reportado el oxígeno necesario para asomar la cabeza y situarse en disposición de atacar la zona noble de la clasificación.

La visita del BM Granollers a Huerta del Rey, de hecho (sábado, desde las 19:00 horas), se antoja fundamental para seguir dando pasos y enclavarse en la mitad de la tabla. Dos equipos parejos -8º y 9º, con los mismos puntos, victorias y derrotas-, a los que solo separan detalles.

«Quien gane igualará en la séptima paza a La Rioja con 10 puntos. Es un rival de mucho nivel, con una configuración de plantilla con buenos fichajes en primera líneaal que le gusta jugar muy ofensivo, con muchos goles, así que habrá marcador alto porque a los dos nos gusta jugar así», señala Salva Puig, que destaca la portería, «con Marta Mera que es de las que da puntos», y especialmente la aportación de Martina Capdevila, no solo numérica por su capacidad realizadora sino por la influencia que tiene en el juego del conjunto catalán. «Es cierto que Martina aglutina mucho, no solo por los goles que hace sino por lo que genera. ¿Defensa en 5-1? Pues es una opción y un recurso que tenemos ahí para alejarla de la zona de influencia», admite el técnico del Aula.

Puig reconoce que las últimas victorias han dado la calma necesaria para trabajar mejor en el día a día. «Ganar ayuda, es cierto. Ayuda en el proceso de construcción, y a las chicas se las ve ahora más sueltas, y jugando bien los finales de partido. Estamos en un buen momento, fatigadas es verdad, pero sé que vamos a hacer un esfuerzo extra para sacar este partido», comenta, sobre una jornada que precede al parón de la liga hasta diciembre. «Los parones no nos gustan a los entrenadores porque es difícil a todos los niveles, físico y mental, pero es para todos igual», señala, antes de atacar la pregunta del por qué tantas interrupciones. «Creo que la selección nacional influye mucho, porque es un proyecto a largo plazo con gente joven, y se buscan muchas ventanas para meter concentraciones. Eso es lo que hace que la liga vaya a tirones, pero hay una asamblea y la gente vota», añade.

Sobre la mejoría que ha experimentado su equipo en las últimas fechas, Salva Puig lo reparte en varios aspectos. «Se han mejorado sobre todo los automatismos entre las jugadores, en conocimiento, en el propio ritmo de la liga Iberdrola que muchas jugadoras lo han descubierto ahora,... En efectividad en lanzamientos a portería, y luego en Lanzarote también disminuimos pérdidas en momentos importantes que al final te decantan el partido de un lado o de otro», apunta.

Tras el partido de este sábado, la plantilla del BM Aula disfrutará de unos días de descanso, «pero van a tener deberes», asegura su técnico. «Luego tendrán mantenimiento porque necesitamos llegar bien a la vuelta con La Rioja», en un partido que llegará ya en diciembre.