Balonmano El Aula, finalista de la Copa de la Reina en la prórroga Cristina Cifuentes, en una acción en el partido de liga ante el Elche. / Rofrigo Jiménez Las vallisoletanas consiguieron sobreponerse a las lesiones con una gran Elena Cuadrado para derrotar al Elche en el tiempo añadido EL NORTE Valladolid Sábado, 27 abril 2019, 18:38

De forma agónica pero esta Copa en Barakaldo es ya histórica para un Aula Cultural que alcanza por primera vez la final en el torneo del KO. Para ello mostró todas sus credenciales y con un balonmano muy vistoso en la primera mitad, supo sufrir tras la reanudación en un partido abocado a una prórroga en la que las pucelanas supieron jugar más serenas. Dentro de un partido impecable de todo el equipo, destacó la producción anotadora de Elena Cuadrado y la aportación bajo palos en momentos decisivos de Lulu Guerra.

28 Elche Mustang Nicole, Zhukova (3), Flores (3), Jennifer Gutiérrez (10, 6p), González (2), Hernández (1), Ana Isabel Martínez (6), -equipo inicial-, Sánchez, Méndez (1), Narcisa (ps), Gascó, Arcos (2). 29 Aula Alimentos de Valladolid Lulu Guerra, Gutiérrez Paris, Cifuentes (4), Bolling (4), Álvarez (1), Cuadrado (9), Viloria (4), -equipo inicial-, Cesareo (5, 4p), Nieto (2), Bartolomé, Cossio. Parciales cada cinco minutos: 3-2, 4-2, 7-5, 8-9, 10-12, 12-16. 16-19, 19-20, 21-22, 23-23, 25-25, 25-25. Prórroga: 26-27, 28-29. Árbitros: Rodriguez y García (colegio aragonés). Excluyeron dos minutos en el Elche a Flores (2) y Martínez, y a las visitantes Cesareo, Cifuentes, Bolling y Cuadrado. Parciales: Polideportivo Lasesarre. 1.300 espectadores.

Elche acertó en sus tres primeros ataques pero el Aula no se arrugó y a base de penetraciones provocaba penaltis anotados por la especialista Eli Cesareo. Eso sí, las pucelanas no se ponían delante en el marcador en un choque en el que las guardametas pronto entraron en acción. Las de Miguel Ángel Peñas fallaban lanzamientos sobre todo desde los extremos y hasta el minuto 10 no pudieron anotar su primer tanto en jugada al aprovechar Cifuentes un certero contraataque. El equipo no encontraba la tecla para superar la defensa muy adelantada de las vizcaínas pero con el paso de los minutos el Aula Cultural empezó a ver la luz en un momento en que las pérdidas de balón se multiplicaban por ambos bandos.

Elena Cuadrado empezaba a ver portería y esta circunstancia era una buena señal aunque en defensa al equipo de momento le faltaba cierta solidez, sobre todo en la zona central. Las ventajas del rival no pasaban de uno o dos goles pero esa dinámica pronto dio un rápido giro. Cifuentes colocaba un primer empate a ocho después de mucho tiempo por detrás en el electrónico. El Aula Cultural seguía creciendo y una rápida transición de Viloria permitía la primera ventaja que aumentó hasta el 10-13 lideradas por una colosal Elena Cuadrado con seis goles en este período. Ahora Elche estaba tocado, estrellado con la madera y era incapaz de aprovechar dos exclusiones casi seguidas de unas pucelanas que alcanzaron el descanso con un valioso botín (12-16).

El arranque del segundo tiempo no fue fácil para las de Miguel Ángel Peñas que veía como perdía por exclusiones a dos jugadoras, una circunstancia que el Elche fue poco a poco aprovechando mientras la pareja arbitral les permitía mayor permisividad a un equipo que había aumentado su agresividad. El Elche pronto aumentó su ventaja con una Jennifer Gutiérrez demasiado acertada en el lanzamiento. Bolling con tres tantos en esta fase del choque daba aire al equipo que a duras penas mantenía ventajas mínimas en el marcador. Con igualdad de efectivos el control del juego parecía vallisoletano pero un momento de dudas y errores llevó a la voltereta alicantina.

Todo parecía abocado a un final de infarto y una torcedura del tobillo derecho de Bolling con 25-24 en el marcador a falta de seis minutos, complicaba aún más la situación. Hubo tanta emoción como fallos y el partido llegó a una prórroga donde el Aula hizo de la defensa su fortaleza definitiva para alcanzar una final histórica.