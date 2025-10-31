El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Amaia busca espacio para soltar el brazo. C. Espeso
Balonmano / Liga Iberdrola

El BM Aula empieza a jugar finales en noviembre

Recibe el sábado en Huerta del Rey al Morvedre, rival directo en la lucha por evitar el descenso

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:07

Comenta

Ocho jornadas se han jugado solo y, casi sin darse cuenta, el BM Aula empieza ya a mirar por el retrovisor. Los nervios y la ... ansiedad en pista se han apoderado de una plantilla extraordinariamente joven, que se ve al borde del precipicio a las primeras de cambio con su primera final nada más abrir la hoja de noviembre. El equipo de Salva Puig, que encadena cuatro derrotas consecutivas, recibe este sábado al Morvedre (Huerta del Rey, desde las 19:00 horas), rival directo por eludir la zona de descenso.

