El BM Aula empieza a jugar finales en noviembre

Ocho jornadas se han jugado solo y, casi sin darse cuenta, el BM Aula empieza ya a mirar por el retrovisor. Los nervios y la ... ansiedad en pista se han apoderado de una plantilla extraordinariamente joven, que se ve al borde del precipicio a las primeras de cambio con su primera final nada más abrir la hoja de noviembre. El equipo de Salva Puig, que encadena cuatro derrotas consecutivas, recibe este sábado al Morvedre (Huerta del Rey, desde las 19:00 horas), rival directo por eludir la zona de descenso.

Consciente de la mochila con la que cargan sus jugadoras, el técnico ha admitido en la previa que trabaja el aspecto psicológico para que el vestuario no se presione más de la cuenta. «Las hago ver que no se termima el mundo», sostiene Puig, «hablo mucho con ellas para darlas confianza. Es un trabajo de psicólogo enfocar las cosa que haces bien, que también las hacemos. Soy consciente de que la mayoría de mis jugadores tienen 18-19 años y no es sencillo encadenar resultados no positivos. No quiero que eso nos cree una excesiva ansiedad», apunta, convencido de que este fin de semana «darán su mejor versión».

La visita del Morvedre, 13º clasificado con una derrota más y los mismos puntos que el Aula, se toma como un punto de inflexión. «Es clave para nosotras para el devenir de la liga. Es un partido de 4 puntos porque sumas y evitas que el rival sume. Ahora mismo Morvedre es un rival directisimo. Hay que encontrar equilibrio para que las chicas puedan jugar libres y sin nervios. Ellas se mueven bien por la zona baja de la clasificación. Son conscientes de sus puntos fuertes y sus carencias, estamos acostumbrados a defensas mas planas, y una de las claves será estar acertados en ataque posicional», analiza el preparador del Aula, que admite que el calendario no ayuda a mejorar ciertos aspectos a partir del entrenamiento diario. «No es una excusa porque es el mismo calendario para todo el mundo, pero sí es cierto que preparar los partidos con un solo día de entrenamiento no es fácil. Nos queda en el camino trabajar en el plano individual, el físico,... Me gustaría tener más horas de entrenamiento», reconoce.

Sin tiempo para detenerse en lo que pase este sábado en Huerta del Rey, el Caja Rural Aula afrontará otra semana con doble compromiso: el miércoles 5, en Copa en la pista del Lobas de Oviedo; y el sábado, en tierras canarias, ante el Zonzamas.

Iniciativas contra el cáncer

El Balonmano Aula participa en dos iniciativas contra el cáncer en los dos partidos que se van a jugar en Huerta del Rey este mes de noviembre. Primero, contra el cáncer de mama de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer en el partido ante el Morvedre, y en segundo lugar, contra el cáncer de próstata y de testículos con la Asociación Butcher Brothers el 15 de noviembre.