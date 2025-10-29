El BM Aula cede sin opciones ante un brillante Guardés

Iago Freire-ADG A Guarda Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Cuarta derrota seguida del Caja Rural Aula Valladolid, esta vez en la pista del líder, el Mecalia Atlético Guardés. En un partido condicionado desde el inicio por los fallos en ataque del equipo pucelano, las jugadoras de Salva Puig nunca pudieron plantarle cara a su rival. Carratú fue la mejor del equipo vallisoletano, con paradas de gran mérito que impidieron que la diferencia de goles fuera más amplia. Lovera y Bergara destacaron en la faceta ofensiva, con cinco tantos cada una.

Las cosas no pudieron haber empezado peor para el Aula Valladolid en su visita a A Sangriña. Sus tres primeros ataques acabaron en error, mientras que en el otro área el conjunto pontevedrés contaba por goles cada una de sus llegadas.

Atlético Guardés Mínguez, Mendoza (1), Sancha (3), Cacheda (3), Cifuentes (3), Elena Martínez (5) y Ramos (2) -siete inicial-, Hauptman (3), Téllez, Palomo (3), Rosane (3p.), Castro (2), Gil, Portillo (2), Nieuwenweg (2) y Balzinc (ps). 32 - 21 BM Aula Carratú, Lucio (1), Patiño (1), Monteagudo (4, 1p.), Jallow (1), Zürni (1) y Mónica Gutiérrez (1) -siete inicial-, Benítez (ps), Baquedano (1), Lovera (5), Bergara (5), Garibay y Guerra (1). Ábitros: Friera Cavada (Colegio asturiano) y Rosendo López (Colegio gallego). Excluyeron dos minutos a Hauptman (2) y Palomo por el Mecalia Atlético Guardés, y a Jallow (2) y Zürni por el Caja Rural Aula Valladolid.

Marcador cada 5 minutos: 5-1, 6-3, 10-5, 11-7, 13-9, 16-11 (descanso), 17-13, 17-15, 22-16, 25-18, 27-20, 32-21.

Incidencias: A Sangriña. 450 espectadores.

La mala defensa de la formación pucelana, especialmente en la posición del pivote, hizo que el partido se rompiera ya en los primeros minutos (6-1, min. 6). Por si no fuera suficiente, las paradas de Mínguez -tres de cuatro lanzamientos- siguieron lastrando al elenco de Salva Puig. La actuación de la guardameta valenciana tuvo rápida respuesta por medio de Carratú. La cancerbera argentina sumó otras tres paradas, que permitieron un parcial de 0-3 favorable al equipo pucelano.

Sin embargo, la férrea defensa local puso en muchos aprietos a las jugadoras de Puig, que, además, no pudieron frenar el rápido juego de la escuadra pontevedresa. Con la experimentada Cacheda llevando el compás del partido, el Mecalia Atlético Guardés siguió ampliando su renta (11-6, min. 18).

Fue Monteagudo quien, con sus goles desde el lanzamiento exterior, mantuvo al Aula en el partido. Pero tanto las pérdidas de balón como los errores de lanzamiento castigaron al equipo vallisoletano, que se fue al descanso con un marcador en contra de 16-11.

Apoyadas en una gran Carratú -cuatro paradas en cinco lanzamientos-, las jugadoras del conjunto vallisoletano subieron su intensidad en la segunda mitad. Más de cuatro minutos tardó el Guardés en ver portería. Aunque nuevamente los errores de lanzamiento, varios en situaciones muy claras de gol, imposibilitaron darle la vuelta al marcador.

Apenas se movió el resultado en los primeros minutos de la segunda parte, con tan solo tres tantos en nueve minutos. Un guion en el que se sentía cómodo el equipo local, siempre por delante en el encuentro, pero que debía cambiar el Aula para poder luchar por la victoria. Y lo hizo mediante robos defensivos y sus consiguientes contraataques (17-15, min. 39).

Todo cambió tras el tiempo muerto de Seabra. Tres goles consecutivos del equipo guardés volvieron a darle una cómoda ventaja (20-15, min. 42), además de retomar la confianza en su juego. Un balonmano basado en la velocidad y los movimientos sin balón, y que no supo frenar el conjunto pucelano.

Con una máxima ventaja de ocho tantos, Salva Puig paró el partido para tratar la épica. Varió la defensa a 5:1 y puso un ritmo más al ataque del cuadro vallisoletano. Y aunque surtió efecto, fue momentáneo. El Aula Valladolid bajó los brazos, consciente de lo difícil de la gesta, y lo aprovechó el Atlético Guardés para seguir ampliando la diferencia hasta el 32-21 final.