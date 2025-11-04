El BM Aula busca billete para la segunda fase de la Copa de la Reina en Oviedo

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

El Caja Rural Aula Valladolid vuelve este miércoles a la Copa de la Reina con ganas de pasar esta primera ronda y poder llevar la competición a Huerta del Rey en la segunda fase. Pero primero debe ganar al Lobas Oviedo en eliminatoria a partido único (miércoles, desde las 19:00, en el Florida Arena).

«Tendremos que hacer un partido serio y completo si queremos estar en la siguiente fase. No podemos tener relajación porque ellas son las líderes de la División de Honor Oro y tienen jugadoras que han jugado en Iberdrola, con un perfil muy físico en defensa, que se apoyan en una buena portería. En ataque tienen jugadoras con un perfil lanzador, lo que las convierte en las favoritas para el ascenso. Va a ser una eliminatoria muy complicada en la que tendremos que jugar muy bien para estar en la siguiente fase», ha comentado Salva Puig.

Las vallisoletanas cierran con este partido y con el del sábado en Canarias la serie de semanas jugando en miércoles y sábado. Después, solo tendrán el choque en Huerta del Rey ante el Balonmano Granollers para descansar en el parón de selecciones.