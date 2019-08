Balonamno El Aula Alimentos de Valladolid cierra la plantilla con Yunis Camejo Presentación de Yunis Camejo como jugadora del Aula Alimentos de Valladolid. / RODRIGO JIMÉNEZ La pivote cubana afirma que firmar por las vallisoletanas ha sido una de las mejores decisiones de su carrera IVÁN HERRERO Valladolid Martes, 27 agosto 2019, 13:59

El Aula Alimentos de Valladolid afronta una temporada 2019-2020 ilusionante con esa participación en competición europea. El conjunto vallisoletano se ha reforzado con fichajes que aportan calidad y experiencia a una plantilla joven. Uno de esos fichajes ha sido el de la pivote cubana Yunis Camejo que ha sido presentada en la mañana de hoy.

La exjugadora del Bera Bera asegura que tiene una gran ilusión por jugar en este club y que no se arrepiente de la decisión que ha tomado. «Me decidí por el Aula y creo que no me he equivocado. Es la primera vez, desde que vine a España, que no me he equivocado en la elección de un equipo».

Yunis Camejo se define como una jugadora más preocupada en tareas defensivas que en el ataque. «Mi potencial como balonmanista siempre ha brillado en defensa aunque también he mejorado en la parte ofensiva. Desde que vine a Europa, he adquirido más madurez en la posición. Soy una aprendiz del balonmano, porque creo que hay que seguir aprendiendo con el paso del tiempo».

La pivote cubana quiere dejar atrás los malos recuerdos de la campaña pasada con el equipo vasco y centrase en su nuevo club al cual define como «maravilloso». «He pasado por una mala temporada y por eso tengo esa cuenta pendiente conmigo misma, con el club y con todas las personas que a pesar del pasado año, aún siguen confiando en mí. Ahora lo que me toca es trabajar y aportar al Aula».

El presidente de la entidad, Cayetano Cifuentes, destacó la energía de Camejo y su entrega al equipo desde el primer instante. «Ha llegado con tantas ganas que el primer día que llegó fue del avión a León y participó ya en el partido de la Copa de Castilla y León».

Esta incorporación va a dar variantes en el juego al equipo y va a aportar calidad al equipo según ha afirmado uno de los directivos de la entidad, Luis Martín Ibáñez. «Tenemos una confianza absoluta en que ella nos va a ayudar a crecer. La integración deportiva si que va a costar más trabajo, debido a que lleva un mes de retraso con respecto al resto del grupo, pero tiene la suficiente inteligencia, fuerza de voluntad, la colaboración de sus compañeras y sobre todo, la mano experta de Miguel Ángel que estoy seguro que se van a acortar los plazos para que se acople a los automatismo de juego del Aula».