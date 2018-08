El Aula Alimentos inicia la pretemporada con triunfo El Aula Alimentos de Valladolid posa antes del encuentro Las de Miguel Ángel Peñas se imponen por 20-28 al BM Alcobendas, recién ascendido EL NORTE Valladolid Miércoles, 15 agosto 2018, 20:28

El Aula Alimentos de Valladolid logró la victoria en el primer partido de preparación disputado en la tarde de hoy en el Pabellón de los Sueños de Alcobendas ante el Helvetia Balonmano Alcobendas. (20-28).

Un partido que sirvió a Miguel Ángel Peñas para hacer debutar, poco a poco, a los fichajes que han llegado a la plantilla para afrontar esta nueva temporada, a excepción de Joana Bolling, que hoy mismo se incorporó a la disciplina del equipo al haber solucionado ya los trámites burocráticos que la mantenían en su Argentina natal.

En frente, un Helvetia Balonmano Alcobendas recién ascendido a la Liga Guerreras Iberdrola que contaba con las bajas de sus internacionales juveniles Julia Díaz, Yadira Morales y María Palomo, que se encuentran disputando el Mundial en Polonia, y que dio la cara ante el equipo vallisoletano.

Los primero minutos fueron, como el guion marcaba, minutos de ida y vuelta, de tanteo y de tratar de hacerse con la posesión del balón por parte de los dos equipos para imponer su juego. Las chicas del Aula se mostraron muy serias en defensa en estos primero compases, sin embargo tuvieron más problemas para encontrarse con el gol. A pesar de ello, consiguieron hacerse con el pulso del partido para aprovechar, a base de robos de balón y contraataques, su velocidad y poder abrir las primeras distancias en el marcador. Cuando el luminoso marcaba el minuto 10 el resultado era de 6-9.

A partir de ahí, las chicas de Alcobendas trabajaron duro para conseguir acercarse en el resultado, pero el Aula no dejó que se le marchara el encuentro. Siguieron intensas en defensas e imponiendo una velocidad endiablada al encuentro para poder seguir, poco a poco, perforando la portería rival. Además, el ataque estático comenzó a dar resultados.

En el minuto 14 Miguel Ángel Peñas introdujo a Bea Puertas en el terreno de juego y, tan solo un minuto después, debutó Elena Talavera, junto a ellas el técnico renovó a todas las jugadoras sobre el campo. Estos cambios no hicieron que la forma de jugar variara, y la distancia en el marcador siguió ampliándose poco a poco pese a la oposición rival.

Las transiciones defensa-ataque fueron clave, pues las pérdidas de balón de las locales, ya fueran provocadas o no, daban lugar a nuevos contraataques de las vallisoletanas para finalizar la jugada en gol. Además, la conexión con las pivotes, ya fuera Cristina Cifuentes o Eli Cesáreo, junto a la dirección del equipo en manos de Teresa Álvarez y Bea Puertas dieron momentos de gran nivel. En el minuto 25 de la primera mitad el resultado se colocó en 9-16 y al descanso las locales redujeron la diferencia a seis goles (12-18).

Tras la reanudación, el guion del partido no varió en demasía. En los primeros instantes las vallisoletanas no terminaban de encontrar puerta y los lanzamientos desde los seis metros no se materializaban, los palos y la portera consiguieron desesperar en estos primeros minutos de la segunda mitad a las pupilas de Miguel Ángel Peñas.

Sin embargo, como ocurriera en la primera parte, poco a poco los goles comenzaron a llegar pasado el primer parcial. Melina Cozzi saltó al terreno de juego cuando el Aula Alimentos de Valladolid conseguía la máxima ventaja (13-23 minuto 40) para completar el debut de los fichajes.

El calor que hacía en el Pabellón de los Sueños no impidió al equipo vallisoletano seguir corriendo y demostrar que están a punto para el comienzo de la liga, el derroche físico de las de Miguel Ángel Peñas exigió al Helvetia Balonmano Alcobendas dar todo de sí sobre la pista, pero las visitantes demostraron estar un puntito por encima.

Elena Cuadrado realizó un partido espectacular convirtiéndose en la mejor de un equipo en el que nadie desentonó y que con el paso de los minutos fue conjuntándose cada vez más para conseguir imponerse en el primer partido de la pretemporada por 20-28 a un buen Helvetia Balonmano Alcobendas.

El próximo partido de preparación será el próximo sábado 18 de agosto en la localidad vallisoletana de Castronuño a las 20:00 ante, de nuevo, el Helvetia Balonmano Alcobendas en el Pabellón Hermanos Baraja Vegas de la localidad.