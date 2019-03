El Aula Alimentos se estrella con el muro del Zuazo

Sexta derrota a domicilio de las pupilas de Miguel Ángel Peñas en un partido muy intenso disputado en Lasesarre. A pesar de la importante baja de Eli , el equipo pucelano compitió en Barakaldo, pero acabó cediendo ante el empuje de un conjunto local que supo leer mejor el encuentro y que, durante muchos minutos, estuvo por delante en el marcador.

27 Zuazo Maddi Aalla, Alba Sánchez (4), Estíbaliz Velasco, Ainhoa Hernández (9), Oihane Manrique (3), Alexandra Gil (1) y Paula Valdivia (3). También jugaron June Loidi (3, 2 de penalti), Maddi Bengoetxea (2), Nayla de Andrés (2), Anne Encina y Ariane Blázquez. 25 Aula Alimentos Lourdes 'Lulú' Guerra, Beatriz Puertas (5, 3 de penalti), María Prieto O'Mullony (2), Ángela Nieto (2), Cristina Cifuentes (6), Elena Cuadrado y Mónica Gutiérrez París. También jugaron Melina Cozzi (3), Joana Bolling (3), Teresa Álvarez (3), Cecilia Cossio y Ana María Viloria (1). Parciales 2-2, 5-3, 7-5, 12-8, 15-11, 17-16 al descanso; 18-18, 19-20, 21-21, 23-21, 24-23, 27-25 Árbitros Eiras, del colegio gallego, e Izquierdo, del colegio vasco. Exclusiones a las locales Velasco (m. 14), Hernández (m. 28) y Loidi (m. 36); a las visitantes Cuadrado (m. 6) y María Prieto (m. 12).

El partido comenzó con dos equipos con demasiados problemas en juego estático. Solo en la posición de pivote encontraban ciertas soluciones para mover el marcador. De esta forma, Cifuentes marcaba los tres primeros tantos del Aula que comprobó en una tempranera exclusión las primeras ventajas locales. El partido se llenaba de imprecisiones y la defensa por las líneas muy adelantadas de las vascas ahogaban la creatividad en ataque de las pucelanas. Lulu Guerra, bajo palos, evitaba una mayor desventaja mientras María Prieto, de momento, no tenía el día en el lanzamiento, lo que unido a otra exclusión alimentaba el buen trabajo de un oponente dispuesto a no bajar su intensidad.

El tercer gol de la extremo Valdivia puso el 10-6 poco después de sobrepasar el ecuador de la primera mitad. Esa circunstancia obligó a Miguel Ángel Peñas a solicitar tiempo muerto para revertir la peligrosa dinámica. Poco se notó al principio porque continuaban las pérdidas de balón y se echaba, sin duda, de menos la mano de la lesionada Eli, que se debió lesionar en el entrenamiento del jueves. Además, la labor defensiva del Aula flaqueaba frente a un rival muy dinámico y que encontraba demasiado fácil a sus pivotes. Los goles de la conexión argentina (Bolling y Cozzi) daban cierto aire a las pucelanas en los instantes previos al descanso, en los que supieron reducir la distancia a su mínima expresión (17-16) con un gol sobre la bocina de Teresa Álvarez.

En la reanudación, la igualdad fue máxima. Cifuentes seguía anotando desde el pivote para el Aula que, tras fallar dos primeras opciones, por fin se puso por primera y única vez por delante en el electrónico (19-20) a falta de 20 minutos gracias a un gol a la contra de María Prieto, el primero en su casillero particular. La defensa visitante funcionaba ahora a buen rendimiento y las locales ya no encontraban con tanta facilidad los pasillos para maniobrar. Sin embargo, las visitantes no acababan de aprovechar estos buenos minutos para abrir brecha en el marcador. Se sucedían las igualadas al igual que los errores y aciertos por ambos bandos. Las de Miguel Ángel Peñas volvieron al colapso ofensivo en el peor momento por unos cuantos minutos sin anotar, circunstancia aprovechada por las locales que, lideradas por Ainhoa Hernández, adquirían rentas jugosas a su favor de dos goles, un auténtico potosí en una segunda mitad con guarismos muy bajos de anotación.

El partido parecía predestinado a un final de infarto. El Aula continuaba a remolque incapaz de superar la intensa defensa de su rival. Por si fuera poco, la madera se estrellaba en buenos ataques, lo que impedía devolver el empate al resultado. Esos errores en el lanzamiento insuflaban ánimo a las barakaldesas. Un nuevo tanto de la internacional Ainhoa Hernández colocó el 26-23 a falta de dos minutos, que resultó irrecuperable para un Aula que continúa muy atascado lejos de su pabellón.