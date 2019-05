El Aula Alimentos cierra la temporada con derrota Las asturianas se jugaban más que las vallisoletanos y decantaron el partido con un arreón final DIEGO BLANCO Gijón Sábado, 25 mayo 2019, 22:13

El Aula Cultural Valladolid puso punto y final a la liga con una derrota clara en Gijón (31-24). Sin nada en juego para las de pucela al tener ya atada la octava plaza, el objetivo ayer era dejar una buena imagen y despedir gratamente a las jugadoras que no continuarán la próxima temporada en la escuadra vallisoletana.

31 Gijón Raquel Álvarez (p.); Raquel Caño (4), Camila Bonozzola (6), Marizza Faría (2), Leticia Cobo (3), Lorena Téllez (8), Aída Palicio (2, 2 de penalti) –siete inicial- Estefanía Ruíz (p.s.); Taty Lozano, Débora Torreira (2), Miki Nedelcu, Giuliana Gavilán (4) y Dani Joia. 24 Aula Alimentos Menchu Sanz (p.); Eli Cesáreo (5, 1 de penalti), Crisitina Cifuentes (2), Joana Bolling (6), Teresa Álvarez, Cecilia Cossio, Elena Cuadrado (7) –siete inicial- Lourdes Guerra (p.s.); Melina Cozzi, María González Niño, Ángela Nieto (1), Móni G París, Elena Talavera (1) y Ana Viloria (2). PArciales 4-2, 7-5, 10-7, 10-8, 15-11, 18-13 (descanso) 19-17, 22-19, 24-19, 26-21, 28-23 y 31-24 (final). Árbitros Rodríguez Estévez y Rosendo López (Colegio gallego). Excluyeron 2 minutos a las jugadores locales Guiliana Gavilán, Dani Joia (2) y Leticia Cobo (2); y a las visitantes Elena Cuadrado (2), Joana Bolling, Eli Cesáreo y Cristina Cifuentes.

Tras un intercambio de goles inicial, el partido entró en lo que Gijón quería después de que desde el banquillo local se solicitase tiempo muerto superados los primeros seis minutos de juego para reajustar la defensa. A partir de ahí, el bloque asturiano empezó a dominar los tiempos del partido y a demostrar la ambición del que tiene algo más en juego.

Liderados por el brazo de la lateral Lorena Téllez, máxima goleadora del partido con 8 tantos, el Liberbank Gijón fue poco a poco cogiendo distancia ante un Aula Cultural Valladolid que se mantenía todavía en el partido gracias al acierto de cara a portería de jugadoras como Joana Bolling o Elena Cuadrado. Pese a la seriedad del bando vallisoletano, que no quiso tirar el partido a pesar de no tener nada en juego en el día de ayer, el Liberbank Gijón era quien más estaba apretando y en el tramo final de la primera parte consiguió una ventaja máxima de cinco goles (16-11) con la que las jugadoras de la escuadra asturiana se manejaron bien hasta el descanso.

El Aula Cultural Valladolid entró muy bien en la segunda parte. Dos goles en los primeros minutos de Eli Cesáreo y Joana Bolling obligaron al banquillo gijonés a pedir tiempo muerto para que el encuentro no se les fuese de las manos. Pero el Aula estaba muy suelto y continuó mostrándose infalible en ataque pese al parón técnico. Tres goles consecutivos de Elena Cuadrado sirvieron para meter el miedo en el cuerpo a las locales, situando el partido de nuevo en un puño (19-18) gracias a un gran parcial de arranque de las pupilas de Miguel Ángel Peñas.

La reacción del Liberbank Gijón no se hizo esperar y, espoleadas por sus remotas opciones de entrar en competición europea, las locatarias devolvieron el parcial al Aula para volver a irse en el marcador (22-18) con la extremo Camila Bonozzola cogiendo el testigo anotador. La jugadora argentina es una de las cinco bajas confirmadas para la próxima temporada y se despidió de su público con seis goles en su cuenta particular.

Desde ese momento el partido ya no tomó otro rumbo. El cuadro asturiano no concedió apenas al equipo de Valladolid, que no consiguió reducir distancias e incluso vio como su desventaja se escapaba hasta una diferencia máxima de siete goles. El triunfo permite al Liberbank escalar dos posiciones y situarse quinto, por lo que la puerta de Europa podría estar abierta en el caso de se produzcan renuncias a la competición continental como ya ocurrió la campaña pasada.