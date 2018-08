Balonmano «Lo que más me atrapó del Aula fue la energía del equipo», reconoce Bolling Joana Bolling con la camiseta de su selección / El Norte La argentina se mostró feliz por su fichaje aunque sabe que tendrá que adaptarse a la velocidad del balonmano español DAMIÁN MORENO PRADO Valladolid Viernes, 17 agosto 2018, 14:21

«Cuando se tienen muchas ganas e interés todo es más fácil». Así definía Miguel Ángel Peñas, entrenador del CD Balonmano Aula Valladolid, la dedicación que está mostrando Joana Bolling desde que aterrizó en Valladolid. Y es que su llegada se ha demorado pero al fin está aquí. Las conversaciones telefónicas entre el club y la argentina mostraban que Bolling estaba deseosa por recalar en el equipo vallisoletano, pero el fichaje no acababa de concretarse. «Agradecer eternamente a Miguel Ángel, a José Luis y a todos los que han hecho posible que haya llegado a Valladolid», explicaba la joven de 23 años. «Las compañeras me han recibido muy bien, me gusta el balonmano que juegan. Las ganas siempre van a estar y espero adaptarme lo antes posible. He seguido bastantes partidos y me interesaba mucho venir».

Una de las cosas que más la han atraído para dar el salto al handball español es la juventud del Aula. «Es lo que más me atrapó. La energía que tienen. Siempre estoy dispuesta ha aprender y que me corrijan. Espero hacerlo muy bien».

Un fichaje que tardó en llegar

Ante la ausencia de Cayetano Cifuentes, presidente del Aula Alimentos de Valladolid, fue José Luis Álvarez, vicepresidente del club, el que estuvo presente junto al Miguel Ángel Peñas en la rueda de prensa. «La verdad es que nos ha sorprendido la repercusión que ha tenido el fichaje en redes sociales», reconocía el vicepresidente. «Es el tweet que más impresiones ha tenido, con más de 22.000. Joana es muy querida en su lugar de origen y pese a la tardanza por la burocracia y los visados ya puede estar aquí. Estamos muy contentos por tener a una muy buena jugadora y sobre todo a una gran persona».

Por su parte el técnico del Aula ya tenía conocimiento de la Joana desde hace años. «Es una jugadora de altísimo nivel pero puede ser todavía mejor porque aún es muy joven,», explicaba Peñas. «Cuenta con un gran físico pero debe adaptarse a nuestro juego y a la vida en Valladolid. Tiene una gran capacidad de fintar, llegar a los sitios y puede ser extremo izquierdo, aunque con nosotros jugará de lateral. Además su nivel defensivo también es alto», finalizaba el entrenador.