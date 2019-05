El ascenso eleva el presupuesto del Nava al medio millón de euros De izquierda a derecha, Ajo, Mateo, Vázquez y Villagrán, en la Dipuación de Segovia. / Antonio Tanarro BALONMANO El grueso de patrocinadores doblará o triplicará su aportación al club, que hará contratos a tiempo completo a los jugadores LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 24 mayo 2019, 21:18

El Viveros Herol Balonmano Nava calcula que el ascenso a Asobal puede suponer unos 150.000 euros de más en el gasto del primer equipo, lo que elevaría el presupuesto total del club, con el resto de conjuntos de categorías inferiores y demás partidas, a la frontera del medio millón de euros. El incremento irá destinado a las aportaciones a la liga, el mayor coste de árbitros y gastos como que haya una ambulancia en cada encuentro. Son cálculos aún por cerrar, pero el club ya ha logrado doblar o triplicar la aportación de una veintena de patrocinadores, todos los principales. «He tenido todas las puertas abiertas y les doy las gracias», ha subrayado el presidente del club, Julián Mateo.

El Nava ha celebrado este viernes una reunión de su directiva con la idea de parcelar las responsabilidades. «Nosotros tenemos una gran limitación, en el pabellón entran 1.000 o 1.100 personas. Orgullosos de tener pabellón y agradecidos a las instituciones, pero no lo vamos a rentabilizar. Si pudiéramos meter 700 personas más, el pabellón se llenaría igual y el club tendría que pedir menos esfuerzo a sus patrocinadores y, menos aún, a sus abonados». El dirigente vaticinó que el suyo será el presupuesto más bajo de Asobal. «No nos vamos a volver locos». Respecto a pequeños negocios, el club pedirá un mayor esfuerzo pero será comprensivo con cada circunstancia. «A una mercería que nos lleva dando 250 euros desde hace 20 años no podemos pedir 500. Tenemos que saber evaluar ese tema y no sacrificar a la masa social que nos ha llevado hasta aquí».

Mateo, agradeció el apoyo a la Diputación de Segovia, donde ayer firmó el convenio anual que eleva la aportación de la institución de cara al nuevo curso. Mientras el presidente de la institución, Francisco Vázquez, ponía en valor que el Nava ha cumplido su palabra tras la fallida fase de ascenso del año pasado, Mateo se fijó en la firma del convenio de su interlocutor. «Eres zurdo, buen jugador de balonmano». El político respondió sonriente: «Era demasiado delgado. Me pagaban unos empujones en el instituto...»

La Diputación aprueba por unanimidad aumentar su aportación a la entidad En la mañana de este viernes, la Diputación de Segovia aprobó una propuesta de urgencia por todos los grupos para dar luz verde a un convenio con el Balonmano Nava para intensificar su aportación de cara a la próxima temporada en Asobal. En las «próximas fechas», los servicios de la Diputación determinarán la cantidad para que el club pueda acreditarla. «Nosotros queremos llegar hasta 50.000 euros», destacó el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez. Las reuniones entre club e institución fueron inmediatas a la confirmación del ascenso, el 27 de abril. Es la continuación de un convenio firmado el año pasado por 12.000 euros para la extensión del balonmano en la provincia, además de la convocatoria de subvenciones genéricas a clubes deportivos. En un documento previo al presupuesto, la Asobal pide que los clubes documenten el origen de sus patrocinios. De ahí, el procedimiento de cierta urgencia, pues el club tiene que presentarlo antes del 15 de junio. «Como somos nuevos, queremos ir lo más correcto y legal posible», subrayó el presidente del Nava, Julián Mateo. El club será escrupuloso en formalismos como que los 14 jugadores estén contratados a tiempo completo, incluido el capitán Carlos Villagrán. La liga contempla casos como Darío Ajo, funcionario de Escuelas Forestales. Vázquez valoró la previsible desaparición del Segovia Futsal. «Son épocas. El fútbol sala ha sido puntero a nivel nacional, antes vinieron otros deportes. Eso tiene mucho que ver con los patrocinadores y la filosofía del club. Las instituciones pueden echar una mano, pero si no hay una estructura económica y deportiva detrás...» Mateo añadió que la marca Naturpellet no es responsable. «El error es de los directivos del Futsal, porque Naturpellet ha aportado todo lo establecido. Están muy molestos porque parece que han sido ellos los que han destruido el club».

El presidente de la Diputación vistió al balonmano como el deporte «más puntero» de la provincia y auguró el comienzo de una era de balonmano. Mateo agradeció el mensaje pero se mostró disponible para ayudar a todos los clubes segovianos. De hecho, hará el próximo sábado el saque de honor en La Albuera para el partido de vuelta de la primera ronda del 'play off' de ascenso de la Segoviana contra el Churra. «Nos encanta que otros nos tomen como referencia porque no habrá una casa en Nava en la que no hayan jugado al balonmano». La expansión del club arrancó en Santiuste o Navas de Oro y ahora quiere llegar a la capital o a la Universidad de Valladolid. «No queremos dinero, pero buscamos un convenio para que nuestros jugadores reciban una atención y puedan compatibilizar sus exámenes», explicó.

«Lo que vamos a hacer es extender nuestra filosofía de pasión por el balonmano con una serie de valores», apuntó Mateo. Los equipos creados en municipios como Cantimpalos o La Granja, llevarán en su denominación el nombre del club. Por ejemplo, Cantimpalos-Balonmano Nava. Serán parte de una liga oficiosa y reunirán a todos los equipos una o dos veces al mes en uno de esos municipios. El club seguirá sin cobrar a ningún niño por jugar. Así subrayó su compromiso con las escuelas como una «cabezonería» de su directiva.