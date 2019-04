COPA DE LA REINA DE BALONMANO Amarga final para el Aula Valladolid (17-30) Una de las jugadas del partido. / Ramón Gómez El Bera Bera pasó por encima de las vallisoletanas, que comenzaron muy mal y acusaron el cansancio MIGUEL ÁNGEL PINDADO Domingo, 28 abril 2019, 15:45

La felicidad por alcanzar su primera final de la Copa de la Reina de la historia quedó empañada con un partido para olvidar por parte de las vallisoletanas, que encajaron un severo correctivo por parte del Bera Bera (17-30). El tremendo esfuerzo en los dos partidos anteriores, eliminando al Granollers y después al Elche con prórroga incluida, y las bajas por lesión se dejaron notar y como suele ocurrir en este tipo de competiciones concentradas en un fin de semana, siempre es en el último enfrentamiento donde más se acusan.

El Aula solo pudo oponer pundonor, espíritu de lucha y ganas -demasiado poco para medirse al equipo con mayor presupuesto de la liga española-, porque el balonmano lo puso en todo momento el Bera Bera, infinitamente superior, con una amplísima plantilla y con menos desgaste que las vallisoletanas. Así, la final se convirtió en un monólogo prácticamente desde el primer minuto con un equipo fresco, que sabía lo que tenía que hacer en todo momento y lo hacía, y otro que solamente lo intentaba.

17 Aula Alimentos de Valladolid (8+9) Lulu (4 paradas), Ana Viloria (1), Teresa (1), Elena Cuadrado (2), Cozzi (1), Cris (7, 1 de penalti), Bolling -siete inicial-, Carmen (6 paradas), Ángela Nieto (2), Mónica, Elena Talavera (1), Cecilia, Éli Cesáreo (3, 1 de penalti). 30 Super Amara Bera Bera Parciales cada cinco minutos: 1-3, 1-8, 3-10, 5-14, 7-16, 8-18; 9-22, 11-22, 12-24, 13-27, 14-29 y 17-30. Parciales cada cinco minutos: 1-3, 1-8, 3-10, 5-14, 7-16, 8-18; 9-22, 11-22, 12-24, 13-27, 14-29 y 17-30. Arbitros: Yon Bustamante y Javier Alvarez. Excluyeron a Cris (min. 27), del Aula, y a Maitane (min. 34) y Azurmendi (min. 57), del Bera Bera. Incidencias: Pabellón de Lasesarre, en Barakaldo. Cris Cifuentes recibió el premio a la mayor goleadora del partido, con siete tantos.

A pesar de todo, no hay que restarle ni un ápice de mérito a un Aula Valladolid que es el único equipo que no había perdido aún con el Bera Bera esta temporada, que había conseguido sacarle un punto en San Sebastián y una victoria en Huerta del Rey y que se había convertido en la bestia negra del conjunto donostiarra, que no gana en Valladolid desde hace tres años.

Con esos antecedentes -y también con la remontada espectacular del Bera Bera en los cuartos de final de la anterior Copa de la Reina-, el partido tuvo en su primer minuto un avance de lo que iba a ser todo el encuentro. Muchas dificultades por parte del Aula para atacar la defensa del Bera Bera, y el contragolpe como arma preferida de las donostiarras. Así fueron los primeros ataques de cada equipo.

No hay que restarle ni un ápice de mérito a un Aula Valladolid que es el único equipo que no había perdido aún con el Bera Bera esta temporada

Lo que nadie podría pensar es que tras ese primer gol inicial, el Aula estuviese nada menos que doce minutos sin marcar, perdiendo balones que las donostiarras convertían en mortales contragolpes y con un 1-9 en el marcador que ya se antojaba insuperable. Peñas paró el reloj en el minuto 7, ya con 1-6 en contra, pero su equipo había dejado ya el depósito en la reserva. Ademas, las paradas de Renata Lais contribuían a hundir más en la depresión a las vallisoletanas. Eli Cesáreo, de penalti, colocó el 2-9 cuando se llegaba casi al ecuador de la primera mitad. Los cambios de Peñas tampoco dieron resultado ni el portería, ni en ataque con Talavera por Bolling. El problema era estructural. El equipo no era capaz de encontrar soluciones en ataque, en parte por el cansancio físico y mental y también por la excelente defensa del Bera Bera, que controló en todo momento a Elena Cuadrado y Cris.

Hasta el descanso, el marcador se movió ya esas diferencias de los diez goles (8-18).

Se esperaba una tímida reacción tras el descanso, pero el Bera Bera, antes de que las del Aula se pusiesen las pilas, había conseguido un parcial de 0-3 que dejaba bien clara la imposibilidad de cualquier intento de remontada. Solo la exclusión de Maitane en las filas vascas hizo que la diferencia disminuyese puntualmente con un parcial de las de Peñas de 4-0(11-22). Pero solo fue un espejismo. Las pérdidas y sobre todo la gran actuación de Merche Castellano bajo los palos del conjunto vasco, permitieron aumentar su ventaja. Además, Peñas, en un último intento de reducir las diferencias y maquillar el resultado ordenó un ataque de siete contra seis que lo único que permitió fue lucirse a la guardameta vasca con dos goles de portería a portería, a la vez que ampliar la ventaja apenas sin esfuerzo.

El Aula pedía la hora y el final del suplicio, que llegó con un abrumador 17-30 y con un Bera Bera que ya bajó el pistón y se limitó prácticamente a dejar pasar los minutos.

Así pues dura lección para el Aula, pero necesaria para hacer más fuerte a cualquier equipo. Las finales solo las pierden los que las juegan. Ya será el tiempo de ganarlas. Por de pronto, las chicas del Aula Alimentos de Valladolid ya han hecho historia con esta final.