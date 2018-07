Balonmano femenino Adiós al sueño europeo del Aula Equipo del Aula Valladolid. P. de la Fuente La falta de apoyo económico impide al conjunto vallisoletano competir en Europa la próxima campaña EL NORTE Valladolid Miércoles, 4 julio 2018, 14:54

No pudo ser. El sueño europeo del Aula Valladolid se fue al traste al no encontrar los necesarios e inapelables apoyos económicos para afrontar la competición europea. Así, el club vallisoletano ha tenido que declinar la invitación de la Federación Internacional para participar en la Challenge Cup. El Aula acabó la temporada empatada con el Mavi asturiano, pero estas tenían ganado el golaverage particular, por lo que ocuparon la cuarta plaza que les daba derecho a participar en competición europea, y relegando al Aula al quinto lugar.

Las asturianas, por motivo económicos renunciaron a dicha plaza, y la Federación Internacional invitó al Aula. El club vallisoletano, siempre en precario y con lo justo para aguantar la temporada, intentó por todos los medios buscar apoyos económicos que le permitiese afrontar los más de 90.000 euros que conllevaría la participación europea. Y es que la nueva normativa federativa del balonmano femenina obliga a contar con al menos seis jugadoras con contrato, y en caso de competición europea, a otras seis jugadoras más con contrato a jornada completa. Las instituciones se habían planteado la opción de afrontar los gastos de la competición, pero esta nueva reglamentación del balonmano femenino eleva el presupuesto a cifras que hoy por hoy son inviables para un proyecto serio y sólido como es el Aula, y que pondría en peligro incluso la estabilidad y futuro de la entidad.

Así pues, el sueño de competir en Europa tendrá que esperar para el Aula Valladolid que, por otro lado, es notablemente discriminado en materia de subvenciones públicas en comparación con el balonmano masculino.