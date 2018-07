Urko Otegui, el capitán de la LEB Oro

«Lo que tiene que hacer ahora Urko es disfrutar cada segundo en la cancha de baloncesto»

El cordobés Jorge García es hasta la fecha el jugador de baloncesto con más partidos en la LEB Oro (512 encuentros). A tan solo siete enfrentamientos se encuentra el capitán del Chocolates Trapa, Urko Otegui, que, si las lesiones le respetan, podría superarle antes del final de año. Una vez fuera de la pista (se retiró el pasado verano con 40 años), el cordobés sigue ligado al baloncesto y del 2 al 9 de agosto impartirá un campus de baloncesto en Ávila.

–¿Cómo lleva un veterano estar alejado de la competición?

–Uno no se aparta del todo del baloncesto. Sigo la actualidad de la competición y eso quita un poco el mono. Se ve que hay mucha igualdad y esta temporada volveremos a ver la paridad en la clasificación. Al abrir el camino a la ACB, hay más rivalidad y eso es bueno para los jugadores y para los clubes, que podrán apostar y revitalizar la LEB Oro. Evidentemente en estos días me acuerdo de los jugadores, aficionados y clubes como Burgos, Palencia y Melilla, que con anterioridad no pudieron subir a la ACB por diferentes motivos, a pesar de que en la cancha se logró el objetivo.

–Si no hay muchos inconvenientes en forma de lesión, Urko Otegui le superará esta temporada en número de encuentros disputados en LEB Oro...

–Cuando uno se va a retirar no piensa mucho en los reconocimientos. Pero, pasado un tiempo, ves que has conseguido cosas grandes durante todos los años y te das cuenta de que es un reconocimiento extraordinario a toda una carrera. En el caso de los partidos y de los puntos en LEB Oro se disfrutan, pero sabemos que existe la posibilidad de que otros compañeros los superen con el paso del tiempo. No se olvidará mi reconocimiento, sino que se incluirá a Urko. Si finalmente lo consigue será un momento importante para Urko. Me alegro que haya jugadores como él, que estén tantos años en la élite.

–¿No estará pensando en volver para que no le supere Otegui?

–No (risas). Urko está a un buen nivel todavía y no sabemos cuántos años le quedan aún de baloncesto. Se notan esos tres o cuatro años que le saco a Urko.

–Lo que está claro es que para llegar a estos récords hay que estirar mucho la carrera deportiva...

–Sí, pero sobre todo hay tener el pensamiento con el que empezamos nosotros. Hay que seguir con mucha ilusión, con ganas de alcanzar logros individuales y personales y, sobre todo, saber sobreponerse a diferentes momentos y sacar a relucir el compromiso que se requiere al jugar una competición de tanto prestigio.

–¿Qué consejo le podría dar a Urko Otegui para que pueda prolongar su carrera?

–Poco le puedo decir que no sepa. Simplemente le diría que disfrute cada día, que vaya al 100% como ha hecho siempre, ya que es la única manera de seguir en la competición. Una vez que lo dejas ya no puedes volver, así que lo que tiene que hacer es disfrutar cada segundo y que no tenga ninguna lesión.