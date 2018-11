El Unami hace un buen balance en los primeros dos meses de liga Una imagen del partido entre Unami y Santa Marta. / Antonio Tanarro BALONCESTO El cuadro segoviano, sin la presión de ascender, defiende el liderato y busca reponerse tras las dos últimas derrotas L. J. G. Segovia Viernes, 9 noviembre 2018, 22:20

La entrenadora del Unami, Alicia Alonso, esgrime el balance positivo para un equipo que no tuvo ni una semana de entrenamiento conjunto con todas las jugadoras antes de empezar la temporada. Y que, sin la exigencia de pelear el ascenso, lleva toda la campaña en el liderato de la tabla. Puesto que mantiene incluso tras caer en las dos últimas jornadas. «Ahora pierdes dos partidos y parece que pesan más que las seis victorias. Estaba claro que teníamos que pinchar, como es lógico. El miedo ahora es entrar en una dinámica de perder partidos, pero estoy muy contenta», explica la preparadora tras dos meses de temporada en Primera Nacional de Castilla y León. El equipo recibe esta tarde al Ponce, vallisoletano, en el pabellón Emperador Teodosio a partir de las 18:00 horas con el firme propósito de mantener el liderato de una competición con una primera etapa muy pareja.

Alonso marca el éxito de las seis victorias en el trabajo en equipo. «Ellas saben que son pocas, pero si al final confías, las cosas salen». Y en la misma base, explica las dos derrotas, ante equipos de la zona alta. «Cuando ganas, nadie está cansado ni piensa que somos pocos. Pero cuando no trabajas bien durante la semana, el día del partido se nota». La entrenadora admite que el balance inicial de 6-0, el último equipo de la categoría en conocer la derrota, era «un poco irreal» por las circunstancias. «Nos enfrentamos a plantillas muy buenas y con mucho banquillo».

En la progresiva adaptación de las junior, Alonso incide en que necesitan un punto más de confianza en sí mismas. «Las cuesta creerse que pueden estar en un Nacional. Está siendo difícil convencerlas». La entrenadora lanza un mensaje positivo para no caer en una mala dinámica. «Es complicado porque al final tienes muy poca plantilla. Esta semana hemos cambiado el chip, no hagamos un drama, estamos todos los equipos de arriba empatados. Un toque de atención y tranquilidad». Y de paso, recordar el objetivo a largo plazo de la plantilla: «No es como otros años, de ascender y fase, sino de proyección y sacar las cosas adelante. Que si ganamos bien y si no, no es un drama, porque nuestro objetivo a día de hoy no es ascender»

Y aun así, las segovianas están en la clase noble de la categoría. «Si me dicen en septiembre que voy a estar con un 6-2, lo firmo. Lo que pasa es que ganar te hace pensar, 'uf, espera que puedo'. Pero estos toques no están mal», apunta Alonso, que ve a Ponce, como un 'coco' pese a su mala clasificación. «Vienen con muchas junior que no tienen nada que perder y estos equipos nos cuestan mucho». El Unami es líder con igual balance que el Universidad de Valladolid pero mejor diferencia de puntos. Con cinco victorias y dos derrotas están el Santa Marta, el Universidad de Salamanca y el Universidad de León.