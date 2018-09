Dos de dos para el Unami Alicia Alonso da instrucciones a sus jugadoras durante un tiempo muerto. / Antonio Tanarro El equipo de baloncesto femenino logró una trabaja victoria en la cancha del Filipenses con un gran partido de Matu Peralta EL NORTE Segovia Lunes, 24 septiembre 2018, 18:39

No fue uno de los mejores partidos del equipo del equipo de baloncesto del Restaurante La Alhambra Unami (en su conjunto, porque en el apartado individual el que se marcó Matu Peralta fue de matrícula de honor). Lo único positivo que sacó es el resultado adelante (49-51). Y dos partidos, dos victorias, para estar otra vez en la zona alta de la clasificación. La entrenadora Alicia Alonso reconoció que no estuvieron bien. «No jugamos en equipo y no estuvimos bien, muy atascadas en ataque, sin ideas, sin la frescura por ejemplo que demostramos en el primer partido de Liga disputado en casa».

Es verdad que enfrente tenía un equipo muy fuerte, muy intenso a nivel ofensivo y defensivo, que quería comenzar con buen pie (era su primer partido tras haber tenido que aplazar su primera jornada. «Nos costó mucho», añadió Alicia Alonso. Destacó Matu Peralta; gran partido de la internacional paraguaya tanto en defensa como en ataque (29 puntos).

No fue el mejor día del Unami, pero tampoco es como para que salten las alarmas. «Aún así, jugando mal sacamos un marcador positivo, en el último cuarto supimos ajustar defensas y en ataque estuvimos algo más acertadas y nos pudimos llevar el partido», dijo la entrenadora del conjunto segoviano.

Tras un comienzo igualado, el primer cuarto terminó con ventaja para el Unami (9-12 en el marcador). La igualdad era la nota dominante aunque los mejores minutos del Filipenses llegaron en el segundo periodo, con un parcial de 11-0, para conseguir la máxima ventaja del encuentro (20-12), aunque el Unami, con la internacional paraguaya Matu Peralta como estilete en ataque logró reducir la deferencia para llegar al descanso con un 27-24 en el marcador. El tercero también resultó equilibrado, aunque de nuevo el parcial fue para el Unami (15-18) que logró empatar el partido a 42. El cuarto parcial terminó 7-9 para el Unami, que se llevó el partido por 49-51. El sábado recibirán en el Teodosio al Villamuriel.