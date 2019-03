El último romántico de la canasta

45 de las 58 ediciones del Día del Minibasket bajo su manto protector

No tardó mucho tiempo Pepe Moratinos en organizar la primera edición del Día del Minibasket en Valladolid. Llegó en 1972 procedente de Sevilla y en el 74 consiguió bautizar al que desde entonces ha sido su ojito derecho. Ya había organizado dos ediciones en Burgos (plaza San Lesmes y colegio La Salle), de modo que la teoría estaba más que asimilada. No había que empezar a gatas y aquellos primeros pasos se dieron en el patio de colegios como Maristas, Lourdes, La Salle, Francesas,... Allí donde el baloncesto no solo era moneda de curso sino que pitaba, y mucho, en la ciudad. Con columnas tan consolidadas no resultó tan difícil la puesta en marcha de un proyecto que desde sus orígenes trató de huir de lo establecido. Y lo establecido en deporte, haya o no canastas de por medio, es el resultado. En el Día del Minibasket es lo de menos. Lo que prevalece es disfrutar de un ambiente sano y familiar en el que solo hay dos mandamientos de obligado cumplimiento que prevalecen por encima del reglamento: respeto y educación. «He intentado mantener ese espíritu, que no es sino una desviación de mi condición de profesor, y por eso lo quiero mantener y no lo quiero dejar», reconoce Moratinos, «porque el Día del Mini no es una obligación de la Delegación Provincial».

Hoy es patrimonio del baloncesto en la comunidad –de las nueve provincias solo se hace en Valladolid y Salamanca– y mañana será un legado impagable que por el momento no conoce herederos.

Las cifras que manejará la 58ª edición el próximo mes de mayo en el Campo Grande –45 de ellas bajo el manto protector de Pepe Moratinos– explican por sí solas el valor de esta iniciativa. Por allí desfilarán 1.300 niños, 1.400 deportistas si le sumamos árbitros y entrenadores, que darán forma a 110 partidos en los once campos que se instalarán para la ocasión, lo que se traduce en la participación de veintidós equipos cada dos horas del calendario establecido. «Es una fiesta que primero llevamos a los colegios y que luego se ha celebrado tanto en la Plaza Mayor como en el Campo Grande». Y siempre al aire libre. «Me gusta hacerlo al aire libre y si cae tormenta, ¡qué se le va a hacer!», exclama el alma máter del Día del Mini en Valladolid, que espera soplar las sesenta velas de su obra a su lado y con buena salud.

Dos años le faltan a ese cumpleaños, la misma distancia que separa de las próximas elecciones deportivas en las que habrá cumplido su novena legislatura como gestor.