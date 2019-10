TRAVIS BADER, EL HOMBRE RÉCORD

No recuerda el día exacto que rompió el récord triples de la NCAA de J. J. Reddick, que acumulaba 457 triples. Sabe que fue en febrero de 2014, pero reconoce que tendría que mirar el día en Internet. Curiosamente para la afición palentina, el alero estadounidense logró el récord de 504 triples el 2 de febrero, día de la patrona de Palencia. Lo que sí que guarda Bader, como oro en paño, son los recortes de periódico de la época y el balón con el que consiguió tan preciada cifra.

«El número 504 para mí es sinónimo de mucho trabajo y de entrenar muy duro en el gimnasio para mejorar mi baloncesto. Esa cifra también me recuerda a toda la gente que me ayudó y que estuvo conmigo, tanto entrenadores como compañeros. Ellos me hicieron ser mejor y llegar a lograrlo», recuerda Travis Bader con una sonrisa.

«Fue divertido porque mucha gente en Estados Unidos hablaba del récord, me hacían entrevistas todo el tiempo, hablaban de mí mucho en los programas de deportes. Pero también intenté esconderme un poco de esa fama y de los focos porque quería centrarme en el equipo y esto era algo individual», reconoce.

Bader ha mantenido el récord de triples de la NCAA, anotando la ya citada cifra de 504 entre las temporadas 2010-2014 con la Universidad de Oakland, durante cinco años, hasta que Fletcher Magee, que milita en el Obradoiro de ACB, superó el hito con 509 esta pasada campaña.

Pero no siempre tuvo Bader esa magia en su muñeca para anotar todo, o casi todo, lo que cae en sus manos. «En realidad, cuando era un niño tiraba feo, no lo hacía bien y mi padre y mi profesor estaban empeñados en que aprendiese a tirar bien, por eso estuve practicando mucho en la época», explica el jugador del Chocolates Trapa que, una vez terminado el entrenamiento de ayer, seguía en pista tirando –y metiendo– un triple tras otro.

Bader está yendo de menos a más en este inicio liguero. Si en la primera jornada no logró ni un triple, ante Palma ya tuvo un acierto del 60% y contra el Breogán, del 67%. «Cada semana estoy más cómodo y tengo más química con los compañeros, porque nos vamos conociendo más. Ya sé cómo juega Dani, cómo juega Lucas y nos podemos hacer mejores pases», explica.

El estadounidense guarda como recuerdo el balón con el que logró convertirse en leyenda

Después del gran partido que jugó el pasado viernes el Chocolates Trapa ante el líder, es imposible que la afición no sueñe con llegar a lo más alto. «Creo que si jugamos así, como ante el Breogán, sí que podemos llegar muy lejos. Sé que la afición quiere llegar a ACB, nosotros también, por supuesto, pero creo que es mejor que vayamos partido a partido. Y creo que realmente podemos llegar muy lejos si jugamos así», concluye la estrella de la NCAA.

Los dos próximos partidos, ante el Ourense a domicilio y contra el Lleida en casa, Bader contará con dos espectadores de lujo, con sus padres. El estadounidense intentará anotar con la soltura del otro día para mostrar a su padre todo que le enseñó.