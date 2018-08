Tino Ugidos: «Necesitábamos un equipo más físico» Tino Ugidos, segundo entrenador del Chocolates Trapa. / Antonio Quintero El segundo técnico del Chocolates Trapa agradece a la directiva y a Alejandro Martínez la confianza depositada en él ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 14 agosto 2018, 11:41

El entrenador ayudante de Alejandro Martínez, Tino Ugidos, cumplirá este año su cuarta temporada en el banquillo del Chocolates Trapa. En este tiempo, el leonés se ha convertido en un hombre de club que representa los valores del conjunto palentino, humildad, trabajo y sacrificio. En todas estas temporadas su discurso no ha cambiado y comienza un nuevo curso con la intención de seguir aportando su granito de arena en el club.

–¿Cómo afronta esta nueva campaña?

–Con la misma ilusión que desde que llegué a Palencia. A ver si este año seguimos en la mis línea y podemos seguir en los puestos de arriba. Para mi está siendo una experiencia buena y estoy muy a gusto en la ciudad y en el club. No me he planteado en ningún momento salir del equipo, ya que lo que quería era tener una estabilidad profesional. Mi idea es seguir trabajando y lograr lo máximo posible con el Chocolates Trapa Palencia.

–Me imagino que ha sido muy importante el apoyo de la directiva y de Alejandro Martínez...

–Por su puesto. La directiva siempre me ha acogido fenomenal. Siempre han estado pendientes de los componentes del equipo. Además, los diferentes entrenadores que han pasado por el club siempre han depositado su confianza en mí y tengo que estar muy agradecido, tanto de la directiva como de los entrenadores, que siempre han contado conmigo.

«Cuando la directiva habló conmigo, lo desvincularon de la continuación de Alejandro Martínez»

–Precisamente muchos técnicos suelen traer a sus entrenadores de confianza...

–De momento nadie se ha planteado que yo no pudiera estar en el equipo. Siempre es bueno tener a alguien dentro del club que lleve tiempo para aportar la experiencia que un entrenador de fuera no posee. Además, la gente que viene sabe que soy una persona en la que se puede confiar.

–Además de adaptarse a la filosofía de juego de los diferentes entrenadores...

–Claro. Cada uno tiene su forma de trabajar en los entrenamientos y en los partidos, aunque no cambia mucho el trabajo. Hay algunos que buscan ser más meticulosos en los informes y otros que buscan otro tipo de cosas. Esa adaptación la tengo que hacer yo con el resto de entrenadores.

«Hemos trabajado como siempre, aunque hemos acortado plazos al renovar en junio al entrenador»

–¿Se habría planteado no seguir en el Chocolates Trapa si Alejandro Martínez no hubiese renovado?

–Es independiente. Cuando la directiva habló conmigo, lo desvincularon de la continuación de Alejandro. Antes de que Martínez renovase, la directiva ya había manifestado su interés en mi continuidad. No creo que fuera impedimento que Alejandro siguiera o no. Es una situación similar a la que se vivió cuando Sergio García no siguió en el equipo. La directiva es muy cercana y siempre piensa en lo mejor para el club. Las estructuras de los clubes tienen que ser estables para seguir creciendo. Cambiar por cambiar no es una cuestión buena. Omid (fisioterapeuta) lleva tres temporadas, Rubén Camacho (preparador físico) aterrizó el verano pasado y continúa con nosotros...

–¿A la hora de encarar los fichajes ha resultado más fácil este verano que el año pasado?

–Para nosotros ha sido igual. Analizamos qué jugadores nos interesan para la próxima temporada y en qué aspectos podemos mejorar para la próxima temporada. A partir de ahí, teniendo en cuenta el baloncesto de Alejandro, pues intentamos fichar a los jugadores que mejor encajen en ese esquema. No sé si desde fuera se ve diferente al año pasado, pero desde dentro, el trabajo ha sido exactamente el mismo. Respecto al año pasado es algo diferente, porque Alejandro ya estaba la temporada pasada y sabe los jugadores que quiere del año anterior. Tiene una composición más hecha de lo que es el club. Aunque no fue inmediata la renovación de Alejandro, el club ya estaba trabajando en ello y los plazos se acortan para afrontar los fichajes. En ese sentido puede parecer que ha sido un verano más tranquilo.

«La idea es jugar muy alegre y con situaciones en las que todos los jugadores puedan anotar»

–¿Qué Chocolates Trapa vamos a ver esta temporada?

–La idea de Alejandro es jugar muy alegre y con situaciones en las que todos los componentes tengan opciones de anotar. Eso ya se vio el año pasado y este se verá más con jugadores que se adapten a su forma de trabajar.

–La media de edad de la plantilla ha descendido ostensiblemente. ¿Se busca llegar en mejores condiciones al final de la campaña?

–Se tenía claro que necesitábamos un equipo más fisico. El equipo se nos estaba quedando mayor y teníamos que dar un vuelco. La plantilla es mucho más joven, con jugadores con mucho hambre. Tienen muchas ganas de seguir disfrutando del baloncesto. Vamos a ganar en físico para equipararnos al resto de equipos.