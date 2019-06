Tino Ugidos: «No me esperaba la decisión del club de no contar conmigo» Tino Ugidos durante su etapa en el Palencia Baloncesto. / Antonio Quintero El segundo entrenador no continuará en el Palencia Baloncesto y hace balance de las cuatro temporadas en el equipo morado JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Miércoles, 26 junio 2019, 20:30

El damnificado con la nueva incorporación al banquillo morado de Alberto Blanco ha sido Tino Ugidos, gran conocedor de la LEBOro, muy querido por la afición y respetado en los banquillos. Ugidos llegó al Palencia Baloncesto de la mano de Sergio García en la temporada 2015-2016, y junto al técnico donostiarra logró la Copa Princesa y el campeonato de Liga esa misma temporada, consiguiendo el ascenso a la Liga ACB, que no pudo consumarse finalmente debido a los requisitos que se reclamaban en aquel momento.

–¿Se esperaba la decisión del equipo de prescindir de usted?

–Para nada. En principio habíamos quedado en esperar a saber quien era el nuevo entrenador. Estuve esperando la llamada del equipo para continuar un año más. Al final, la decisión del entrenador fue la de no contar conmigo. No me queda otra que aceptarlo, mirar al futuro y saber si tengo alguna oportunidad en otro equipo.

–¿Por qué cree que se ha llegado a tomar esta decisión?

–Sinceramente no lo sé. No soy la persona adecuada para responder a esa pregunta. Yo llevaba cuatro temporadas con cuatro entrenadores diferentes y nadie había quedado descontento con mi labor dentro del equipo. Es una decisión que el entrenador toma y él sabrá cual es su criterio para no contar conmigo en el equipo.

–Llegó en la temporada 2015-2016 con Sergio García, consiguiendo la Copa Princesa y la Liga. Cuatro temporadas que han dado mucho de sí para usted...

–Han sido cuatro temporadas en las que he estado en los momentos más importantes del Palencia Baloncesto, tanto la Copa Princesa como el ascenso a ACB, incluso jugamos una final de 'play-off' el año siguiente y estoy muy agradecido de haberlo podido vivir con el club.

–¿Se lleva un recuerdo positivo de su estancia en Palencia?

–Sí, y además de todos los años en los que he estado. Hemos tenido momentos muy buenos. Cada año la Liga es más complicada y en el futuro será cada vez más difícil estar en la zona alta de la tabla. Sería bueno intentar buscar una plaza en esos puestos para conseguir el ascenso, pero cada año será más complicado por cómo se ha puesto la Liga y por los equipos, que ahora tienen una oportunidad real de ascender a ACB. Además, los clubes también han aumentado sus presupuestos para salir a competir.

–¿Por dónde pasa su futuro?

–De momento no tengo nada en vistas. Estoy esperando a ver si tengo alguna oportunidad en algún sitio, tanto de segundo entrenador como de primero. Aún es pronto, los equipos se están haciendo, aunque creo que hubiese tenido más oportunidades si mi situación se hubiese decidido un poco antes. Si me lo hubiesen dicho con tiempo, seguramente estaría en otro equipo.

–¿Mantiene una buena relación con la directiva del Palencia Baloncesto pese a no contar con usted la próxima temporada?

–Sí. He hablado con ellos y, lógicamente, después de cuatro años la relación es realmente buena. Ellos me comunicaron que no era una decisión suya sino del entrenador y que no iban a meterse. No tengo ningún problema con la directiva, simplemente es un tema estrictamente profesional, donde se toma una decisión y tengo que acatarla. No quita para que en cualquier momento, si ellos lo necesitan, sepan que pueden contar conmigo sin ningún problema.

–Agradecido, por tanto, a la directiva y grato recuerdo de la afición...

–Por supuesto. Soy una persona que siempre se ha relacionado muy bien con los aficionados, especialmente con la peña Basket Morao. Creo que es uno de los patrimonios y de los puntos fuertes que tiene el club. Es muy importante conservar la masa social, que ahora cuenta con un pabellón completamente nuevo y que ya ha disfrutado toda esta temporada acompañando al equipo en los partidos de casa o en los de fuera, como vimos y sentimos en el 'play-off' de ascenso en Bilbao, acompañados por todo el público. Creo que, aunque no esté en el equipo, seguiré teniendo una gran relación y el cariño de los aficionados palentinos.