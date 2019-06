LEB Oro Tino Ugidos abandona el Chocolates Trapa Tino Ugidos camina al lado de Carles Marco. / A. Quintero El entrenador ayudante ha estado en el equipo morado durante cuatro temporadas EL NORTE Palencia Jueves, 13 junio 2019, 20:29

Tino Ugidos, que ha sido entrenador ayudante en el club desde la temporada 2015-2016 no continuará ejerciendo dichas labores en el club colegial. El técnico ha querido despedirse del que ha sido su club a través de su cuenta de Twitter. «Quiero que la próxima temporada no seguiré como entrenador ayudante. Aprovecho para dar las gracias a la directiva por la oportunidad que me dieron de formar parte de este proyecto durante cuatro temporadas, a los entrenadores que confiaron en mi trabajo, a la gente del club...y sobre todo, a la afición del Palencia», aseguraba el exmorado en su red social.

Ugidos llegó al Palencia Baloncesto de la mano de Sergio García, técnico del conjunto morado junto al que logró la Copa Princesa y el campeonato de liga esa misma temporada. Tras cuatro campañas en el club, el Palencia Baloncesto quiere agradecerle su dedicación y entrega durante todos estos años y le desea mucha suerte en su futuro.