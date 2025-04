El viaje a Castellón del UEMC Real Valladolid «vale doble»

Juan J. López Valladolid Jueves, 3 de abril 2025, 14:06 Comenta Compartir

El UEMC Real Valladolid afronta los dos próximos encuentros, consciente de que «valen doble», asegura su técnico, Iñaki Martín. «Los partidos ante Castellón y Cantabria valen doble, porque puede ser una victoria y un partido en el que un rival directo no suma», asegura el preparador blanquivioleta, consciente de la importancia de dos partidos ante equipos inmersos en la lucha por la permanencia en la Primera Federación como los vallisoletanos.

El UEMC visita este viernes, a las 20:45 horas, al Amics Castelló, un rival que ostenta un triunfo menos que los pucelanos, y que en el caso de victoria visitante, quedaría muy tocado para eludir el descenso de categoría. De ahí que el choque se haya catalogado de final por ambos equipos. «Nosotros no estamos para regalar nada, ni para creernos nada... Cuando se ha dicho que si con Guipuzkoa o Morón nos creíamos algo... Pero creernos algo de qué, confianza de qué... Somos un equipo que ha estado toda la temporada ahí abajo, como para tener ningún tipo de confianza», analiza Martín, que destaca «las buenas sensaciones» que le transmite su plantilla. «No tiene nada que ver con lo de Morón o Guipuzkoa... Pero luego hay que demostrarlo en la pista», valora el entenador blanquivioleta.

«Creo que hemos dado un pasito adelante a nivel de mentalidad, a nivel de grupo. Yo creo que no hay ni que expresar lo que nos jugamos. Yo creo que hay que ir partido a partido, porque cada uno que juguemos va a ser absolutamente importante y vital».

El rival, el Amics Castelló

«Es un partido vital para nosotros», incide Martín. «Ganarles sería sacarles dos partidos, pero que nadie se confunda que Castellón juega en casa, yo creo que es de las balas que tienen marcadas también en rojo para poder ganar, van a ir a muerte».

«Estoy seguro que Fede Castellón, como buen entrenador que es, lo está preparando con mimo el partido y nosotros nos vamos a enfrentar contra un equipo que tiene dos cincos muy grandes, de experiencia ACB como Vini Okouo, Eric Stutz, que siempre ha sido de los cuatro más deseados de la categoría, Jalen Tate, que es de los máximos anotadores de la competición, Charles Minlend, que es un muy buen tirador y generador de uno contra uno, que es un jugador muy completo exterior, y luego han fichado a Gaizka Maiza, que lo trajeron para suplir a Guillem Arcos, que a mí es un jugador que me encanta, porque es como Adam Sola, siempre está al servicio de los equipos, son muy defensores, pero a la vez yo creo que podrían tener talento en ataque si lo explotan, y la verdad es que a mí ese tipo de jugadores que va al 300% en los partidos me encanta».

Otro de los jugadores del agrado del técnico pucelano es Gaizka Maiza. «Vino de la Segunda FEB a suplir a Guillem cuando estaba lesionado, pues bueno, ya tiene mucho peso en el equipo, ha encajado muy bien, tiene mucho talento, tiene muy buena dirección de juego, y estoy seguro que entre todas estas armas, junto con Joan Faner, que es un veterano de guerra y que estoy seguro que en casa va a ir a saco, que es lo que hace siempre, pues nos van a crear unas dificultades tremendas. Y yo creo que es un partido en el que ninguno de los dos es favorito, con lo cual quien mejor juguemos o quien mejor lo afrontemos lo vamos a llevar».

El ejemplo de la sanción a Mballa

Joshua Mballa y su 'castigo' en el encuentro del pasado sábado ante Alicante ha servido a Iñaki Martín para resumir el compromiso que le exige a su plantilla para salvar la categoría.

El ala-pívot norteamericano, con nacionalidad francesa, se vistió y estuvo a disposición del técnico sin ningún tipo de lesión ni contratiempo físico, pero por una decisión técnica no disputó ni un solo segundo ni entró siquiera en el acta, y presenció todo el partido desde una esquina del banquillo sin llegar a hacer rueda de calentamiento por los retrasos a la hora de acudir a los entrenamientos.

«Dije que seguramente fue después de Morón, que yo no iba a permitir que ningún jugador no estuviera concentrado al 100% ni comprometido al 100%, si no, no iba a jugar. Aquí hay un compromiso vital que es el objetivo grupal de la ciudad, del Club y del propio equipo, que es mantenernos en la categoría. Quien no esté concentrado y quien no esté comprometido con el equipo al 100% no va a jugar, o sea, es una decisión técnica«

