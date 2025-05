El presidente del UEMC, «solo hubiese cambiado una decisión este año»

Juan J. López Valladolid Jueves, 15 de mayo 2025, 16:03 Comenta Compartir

Aunque se mordió la lengua, el presidente del UEMC Real Valladolid, Lorenzo Alonso, tiene claro cuáles han sido los motivos del descenso del equipo a Segunda FEB. «Hay jugadores que cuando el partido se iba a lo físico ya decían no... Ojo, no lo digo por todos, que hemos tenido cinco o seis gladiadores, pero con esos no basta», analizó.

El presidente, que hizo autocrítica, e incidió en que las responsabilidades van de arriba a abajo, y de ahí las dimisiones en la directiva, sí que indicó que el club ha podido perder la esencia de su creación. «Tener jugadores jóvenes, con hambre...», añadió en clara alusión al diseño de la plantilla de la presente temporada, con jugadores muy alejados de esa idea. «Se ha visto durante toda la temporada, que el físico, el contacto...», apostilló.

Lorenzo Alonso, al ser preguntado por las decisiones adoptadas a lo largo de la temporada, con tres técnicos en el banquillo y altas y bajas, sí que admitió que habría hecho algún cambio. «En concreto hubiese hecho uno, que si me vais a permitir no voy a dar el nombre...», se arrancó antes de agradecer el trabajo de Lolo Encinas, entrenador que arrancó el proyecto, que fue destituido y que asumió el banquillo de Cantabria, al que finalmente ha salvado en detrimento de Valladolid. «Me alegro mucho por él. También hubo mucha gente que nos pedía que le hubiémos destituido antes...», añadió.

También tuvo palabras de agradecimiento para Alejandro Paniagua y Álvaro Díaz. «No se les puede responsabilizar de nada», agregó antes de explicar la controvertida decisión de prescindider de Iñaki Martín a falta de tres partidos para el final, tras la derrota sonrojante en Oviedo. «Estábamos todos de acuerdo», sentención Alonso, que aseguró quetras esta decisión el equipo «compitió» de nuevo.

Temas

Real Valladolid Baloncesto