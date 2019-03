Urko Otegui: «Su racha en Pisuerga está para romperse, aunque no será fácil» Urko Otegui, en el Pabellón Municipal de Deportes. / Antonio Quintero El capitán del Chocolates Trapa apuesta por el triunfo visitante en un partido que estará marcado por la calidad de las dos plantillas ÁLVARO MUÑOZ Viernes, 8 marzo 2019, 13:22

Conocedor de la importancia del derbi contra el Carramimbre, el capitán del Chocolates Trapa, Urko Otegui, analiza un encuentro que considera de vital importancia para lograr el objetivo del 'play off'. Sabe que el pasado no juega y que las últimas victorias ligueras contra los vallisoletanos no juegan hoy en el Polideportivo Pisuerga.

–Llega un partido muy especial, contra el vecino.

–Es un derbi y siempre es especial para los equipos y las aficiones. Siempre hay un plus de motivación, aunque será un encuentro complicado, contra un equipo que ya en casa nos puso las cosas muy difíciles.

–Tres partido en Liga contra el Carramimbre y tres victorias moradas.

–Han podido ser tres victorias como tres derrotas. La última ganamos en la prórroga, el año pasado en Pisuerga sufriendo muchísimo y en Villamuriel con un triple final. Son partidos muy ajustados y competidos. Ojalá que vuelva a caer de nuestro lado.

–Esas derrotas les han dolido más porque parecían que tenían el encuentro encarrilado.

–Todas las derrotas duelen, pero si es en un derbi, más aún. Siempre es especial y el que cae está fastidiado.

–¿Qué teme más del Carramimbre?

–Un poco todo. Tienen grandes jugadores en todas las posiciones. Hacen un baloncesto muy dinámico y físico. Tienen excelentes tiradores y grandes directores de juego. No nos podemos centrar en un único jugador, porque su fuerte es el conjunto en general.

–Dos equipos que llegan en un buen estado de forma...

–Después de la mala racha hemos revertido la situación y ellos en casa son muy fuertes y están haciendo una gran campaña. No suelo mirar mucho, pero de los últimos diez partidos han ganado ocho. Los dos estamos luchando por un mismo objetivo, que es lograr una plaza de 'play off'.

–¿Por plantilla y presupuesto, el Chocolates Trapa es favorito?

–En LEB no hay favoritos, quitando Betis. La LEB demuestra que el último puede ganar al primero. La clave siempre es entrar enchufados al partido, más allá de la plantilla o presupuesto.

–¿La racha de cuatro triunfos consecutivos ha devuelto la confianza perdida?

–Las victorias siempre dan confianza y positividad. Mentalmente estamos mejor. Con seis derrotas consecutivas no se veía la salida.

–Con la permanencia lograda por el Carramimbre, el próximo objetivo es el 'play off'.

–Entre comillas se han quitado cierta presión, pero en los últimos años han demostrado que están diseñados para el 'play off'. La plantilla que tienen no es únicamente para salvarse.

–¿Dispuesto a seguir una temporada más?

–Cuando estamos compitiendo, estás centrado en los objetivos. A partir de ahí, cuando acabe la campaña, lo mejor es que el club y yo nos tomemos un tiempo para valorar cómo estoy mental y físicamente. Si veo que estoy bien, seguiré. Si me veo mal, buscaré otra opción. Será algo consensuado con el club.

–Se verá la cara con viejos conocidos como Sergio de la Fuente.

–Tenemos una rivalidad sana. Somos competidores natos. Compartimos selección vasca y cada uno queremos lo mejor para nuestros clubes.

–En 2019, el Caramimbre no ha perdido en Pisuerga.

–Las rachas están para romperlas. Juegan muy bien y si queremos sacar algo positivo, tendremos que hacer un encuentro muy serio.

–¿Celebrará de una manera especial ganar en Valladolid?

–Si ganamos, lo haremos con nuestra afición, como el año pasado. Y luego, como todas las victorias con la familia, los amigos y compañeros. Ganar el derbi, además serviría para llevarnos el 'average'.

–¿Apuesta por el triunfo visitante?

–Hay que apostar por el triunfo siempre, pero respetando al rival, ya que sabemos que va a ser complicado.