La primera final de la temporada para el Chocolates Trapa Palencia Hermanson mira a canasta para tratar de anotar ante la defensa de Pérez. / LOF Los morados buscan en el partido salir de la crisis de resultados y de juego ante el Liberbank Oviedo ÁLVARO MUÑOZ Palencia Sábado, 26 enero 2019, 23:48

Con enero expirando ya en el calendario, el Chocolates Trapa afronta la primera final de la temporada. No es el partido para acceder a la Copa Princesa, ni es el encuentro para soñar con cotas más altas como un posible ascenso. Es un enfrentamiento para reencontrarse así mismo y dejar en el olvido un arranque de año, en el que solo han sumado derrotas. Es, sin ninguna duda, la primera final de la campaña para el conjunto palentino. Con un bagaje de cinco partidos perdidos de forma consecutiva, el equipo que dirige Alejandro Martínez le tocará medirse a uno de los rivales más en forma de la competición (obviando la racha de quince partidos ganados de forma consecutiva por el Betis), el Liberbank Oviedo, que se ha aupado a la segunda posición de la tabla, aprovechándose de los tropiezos del Bilbao y del Chocolates Trapa.

Ese buen juego de los asturianos contrasta con el estado de forma de los palentinos, que dejaron malas sensaciones, principalmente, contra el Real Canoe y el Barcelona B, dañando la moral de los jugadores y de la afición morada. «La moral hay que levantarla. El equipo está jodido por las derrotas consecutivas y por los partidos que no terminamos de jugar bien los 40 minutos. Jugamos bien, pero si no están bien todo el encuentro, en esta liga, no ganas. Estamos picados, dolidos y enfadados por la situación», afirmaba Martínez, quien tendrá a su disposición a todos los componentes de la plantilla.

Buen inicio de año

El juego de los ovetenses, uno de los mejores equipos en el inicio de 2019, lo alabó también el preparador morado, asemejándolo con el que practicaba al inicio de la temporada el Chocolates Trapa. «Vienen de hacer tres buenos últimos partidos, que son los que hemos analizado. Están jugando con mucha soltura y mucha confianza. Como jugaba Palencia las primeras jornadas, cuando todo parecía que fluía bien. Siempre se encontraba el tiro perfecto. Tanto Ahonen, Víctor Pérez, Arteaga, Geks, Jakstas están jugando muy bien», apostillaba Martínez.

En el capítulo de bajas, los asturianos han tenido que recurrir de los jugadores EBA para completar las convocatorias, pues Fran Cárdenas y Matti Nuutinen ya se han despedido de la temporada, mientras que Geks y Ahonen llegan tocados al encuentro de hoy. Eso ha propiciado que la directiva asturiana haya tenido que otear el mercado para cerrar esta semana la contratación del alero Steven Spieth, aunque el americano, que ha viajado a Palencia, tendrá pocos minutos, pues su primer entrenamiento con sus compañeros fue el pasado viernes. Las lesiones han servido para ver el despegue de Alonso Meana, que ha aprovechado la lesión de Cárdenas para asentarse en la primera plantilla, trabajo que destacó hace unas semanas su entrenador Javier Rodríguez.

Otro que sobresale en el juego asturiano es el exmorado Óliver Arteaga, el mejor valorado del Liberbank Oviedo. El veterano pívot está emergiendo desde el banquillo para castigar la pintura rival y contra su exequipo tiene pensado seguir el mismo guion. Por ese motivo, Martínez vuelve a incidir una jornada más en la importancia de dominar ambos aros. «Tenemos que tratar, al jugar en casa, de ser duros en defensa e ir muy bien al rebote», resalta el técnico catalán, que, además de controlar el poderío de Arteaga, tendrá que vigilar el juego de Ahonen y el acierto desde la línea exterior de Ignacio Rosa.

Entre las cualidades del juego de Javier Rodríguez destaca la apuesta de implantar dos bases desde el inicio para controlar el juego asturiano, hecho que le ha servido para alcanzar la segunda plaza. «Tenemos que intentar ganar porque estamos haciendo muchas cosas bien, aunque también hacemos cosas mal. Tenemos que salir muy concentrados contra un rival como Oviedo, que está jugando muy bien las últimas jornadas», destaca Martínez, que ha cambiado esta semana el horario de los entrenamientos. «Hemos entrenado en la franja horario del partido, ya que siempre es un poco distinto por diferentes circunstancias jugar por la mañana», continuó.

Y es que para el técnico catalán el partido de hoy tiene especial importancia para salir del bache, por lo que ha considerado el encuentro de una «final».