El Ponce da la cara ante el líder

Ponce Valladolid cayó ante el líder de la categoría, Bosonit Unibasket (60-67), en un partido en el que volvió a remontar un marcador muy adverso, de hasta 16 puntos de desventaja, teniendo varios ataques para igualar el resultado en el último cuarto. No pudo hacerlo y, tras mucho remar, terminó pagando el esfuerzo hecho, pero sin rendirse hasta el final. Las vallisoletanas apuraron sus opciones, no se rindieron, y trataron de recuperar varias veces la desventaja, pero un parcial demoledor de las visitantes (0-13) en el último cuarto, no pudieron volver a acercase en el marcador.

CB Ponce Sofía Cubero (3), Yohanna Morton (20), Lorena García (19), Miriam Manso (4), Irene De la Fuente (8) – cinco inicial – Candela Bustos (0), Cristina Niño (0), Claudia López (0), Laura Rodríguez (3), Isabel Camiña (0),Daniela Gil (2) y Elvira Moreno (0).. 60 - 67 Bosonit Unibasket Alonso (5), Aldecoa (10), Rosales (5), Salcedo (9), Flórez (11) – cinco inicial – Castrillo (4), Zabala (4), Sañudo (13) y Terrer (6).

Ponce saltó al campo con la confianza ganada por las últimas victorias, y así lo mostró en su primer ataque, convirtiendo Lorena García un triple. Pero enfrente estaba el líder, Bosonit Unibasket, y pronto demostraría el porqué. Su respuesta fueron dos triples, en las manos de Salcedo y la vallisoletana Cecilia Aldecoa. Los primeros minutos fueron un toma y daca, intercambio de canastas con el equipo local haciéndose fuerte en la pintura con Miriam Manso e Irene De la Fuente.

Pero tas esos compases iniciales, Unibasket empezó a imponer su ritmo y tras varios errores en ataque de Ponce, las de Logroño pudieron estirar el resultado y forzar el primer tiempo muerto local (9-17). La recta final del primer cuarto fue negativa para las vallisoletanas, que no pudieron mantener el acierto anotador que sí tuvo el equipo riojano (13-24).

El segundo cuarto arrancó con Unibasket subiendo el ritmo ofensivo, moviendo el balón muy rápido y percutiendo sobre la defensa local que se vio superada. Fueron varias canastas sencillas para las visitantes, mientras que Ponce no conseguía anotar, erraba sus lanzamientos liberados y veía como se le escapaba el partido. Pasados cuatro minutos, con 16-32 en el marcador, Chuchi Fernández tenía que gastar su segundo tiempo muerto, buscando una reacción en su equipo.

Dos triples consecutivos de las vallisoletanas les devolvían las buenas sensaciones, pero Unibasket no bajaba el ritmo, seguía anotando y mantenía la ventaja alrededor de los 15 puntos a su favor. Fue en el último minuto, con cuatro puntos consecutivos, cuando Ponce pudo apretar los dientes y reducir la distancia, dejando la diferencia del cuarto en dos puntos y el marcador en 29-42 en el descanso.

Tras el paso por vestuarios, ambos equipos empeoraron sus porcentajes de anotación, errando más tiros que en los minutos anteriores. Por ello, la distancia se mantenía, en esa franja entre diez y quince puntos, aguardando la posible reacción de Ponce. El parcial del cuarto, pasados seis minutos, hablaba por si solo: un 5-6 marcado por los continuos fallos en ataque de ambos conjuntos. Fue en ese instante en el que Lorena volvió a aparecer, anotando seis puntos consecutivos para poner la diferencia por debajo de los diez puntos (40-49), obligando al equipo visitante a pedir tiempo muerto tras una penetración de Yohanna Morton.

Eran los peores minutos de Unibasket, que perdía balones en ataque ante el mayor defensivo de las vallisoletanas. La renta seguía bajando, poco a poco, merced a una enorme agresividad en defensa de Ponce, que se tradujo en el acierto ofensivo que antes faltaba. Con diez minutos por delante, las locales habían conseguido volver a meterse en el partido (44-49).

Una nueva canasta de Lorena García abría el momento decisivo del partido, poniendo la renta visitante en solo tres puntos. Unibasket rompía su sequía anotadora con dos puntos de la exjugadora de Ponce, Aldecoa, dando algo de aire a las suya, y una gran asistencia a Castrillo, que elevaba la ventaja hasta los nueve puntos con seis minutos por jugarse (46-55). Las vallisoletanas dejaron escapar varios ataques para igualar el partido, pero con cinco puntos consecutivos de Sañudo, el partido vencía a favor de las riojanas con 16 puntos a su favor.

Unibasket daba un golpe encima de la mesa, volviendo a poner esa máxima renta a su favor, secando la reacción de Ponce que nadó para terminar muriendo en la orilla. El parcial de 0-13 era demasiado para las vallisoletanas, que siguieron forzando la máquina hasta el final, pero sin el premio de recortar distancias lo suficiente para llegar al juego por la victoria final, que terminó del lado riojano (60-67).

Un partido disputado, con momentos para los dos equipos y en el que Ponce Valladolid volvió a demostrar poder competir contra cualquier equipo. Volvieron a llevar la manija en ataque Lorena García (19 puntos) y Yohanna Morton (18 puntos).

