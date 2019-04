«No podemos optar a organizar la 'final four', las condiciones son inasequibles» Gonzalo Ibáñez. / Marta Moras El presidente de Palencia ve inviable albergar la fase final del ascenso debido a las condiciones propuestas por la Federación Española JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Viernes, 26 abril 2019, 11:46

Las excesivas condiciones para acoger la final del 'play off' propuestas por la Federación han hecho levantar ampollas en todos los clubes dispuestos a acoger tal evento. Esta temporada la FEB estableció un novedoso sistema de competición en el que solo habría una primera ronda de cuartos de final y posteriormente una 'final four' que se celebrará el 1 y el 2 de junio. Entre las nuevas exigencias está la de tener un pabellón con un aforo de 5.000 espectadores, pero lo que más ha llamado la atención es la demanda de 40 habitaciones dobles de uso individual en hotel de cuatro estrellas y en régimen de pensión completa, solo para el personal de la federación y del 31 de mayo al 3 de junio. Todo ello a cargo del club organizador de la 'final four'. El desplazamiento y alojamiento de los cuatro equipos participantes correrá a cargo de cada uno de los clubes que se jugarán el ascenso. La FEB exige que el pabellón esté libre de toda publicidad del equipo local y además ingresará un 60%de la taquilla del equipo organizador. Gonzalo Ibáñez, presidente de Chocolates Trapa, no está de acuerdo con las condiciones que ha impuesto la Federación esta temporada

–¿Cómo ha recibido su equipo la noticia de las condiciones propuestas por la Federación?

–Las condiciones que nos piden son poco asequibles. Nosotros no podemos optar a la organización.En otras ocasiones hemos podido organizar la final a ocho de Liga EBA o la Copa porque se pedían muchos menos requisitos.

–¿Cree que es una nueva traba para que equipos más humildes puedan celebrar en su casa estos encuentros?

–Poner la final a cuatro es una gran idea. Es una nueva propuesta y tendremos que esperar para ver si funciona. En eso, la Federación intenta innovar y creo que está muy bien, pero en esta situación las condiciones que piden deberían de ser más razonables para todos los clubes.

–¿Tenía pensado Chocolates Trapa solicitar la celebración de la final?

–Sí. Si nos clasificábamos entre los cuatro primeros y se hiciese como se hacía habitualmente, nos hubiese gustado optar a celebrarlo.

–Entre las nuevas condiciones está el que la Federación se hiciese con el 60% de la taquilla. ¿Es eso lo que más les ha echado para atrás?

–Habitualmente la taquilla es para el equipo organizador y en este caso al ser 60% para Federación 40%para el equipo, hace que económicamente para Palencia sea muy complicado organizarlo.

–Pocos equipos pueden ahora mismo con las condiciones que se solicitan optar a organizarlo. ¿Cree que eso afea la competición?

–Si un ayuntamiento puede aportar treinta o cuarenta mil euros, no creo que hubiese problema, sin embargo me parece extraño en este momento con las elecciones municipales cerca, que nadie pueda permitírselo.