Pedro Rivero anuncia su retirada Pedro Rivero durante una sesión de perfeccionamiento técnico realizado en Segovia. / El Norte El base segoviano dice adiós al baloncesto profesional tras 20 años de carrera deportiva FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 15 junio 2018, 19:14

El jugador de baloncesto segoviano, Pedro Rivero, ha anunciado su despedida del deporte profesional tras 20 años jugando en las máximas categorías del baloncesto nacional. Y lo ha hecho a través de una emotiva carta en las redes sociales. «Hoy me gustaría anunciar que no seguiré jugando de manera profesional tras 20 años de aventura. Creo que es el momento, mi cabeza hace tiempo que me lo avisa aunque mi cuerpo aún pide más», comentó.

«Pienso que dejar de jugar cuando eres útil para tu equipo es la mejor decisión, si lo hiciera no jugando me traicionaría a mi mismo», continúa esa carta, en la que expresa su agradecimiento «a todos los sitios por los que pasé, en todos disfrutamos y en algunos además hasta ganamos algo. Dar las gracias a toda la gente que me ayudó desde el principio, especialmente en mi primera oportunidad en Ponferrada; sin ella nada de lo demás hubiera existido. A mis padres, por permitir que intentara un sueño con 17 años. A mis entrenadores, de todos aprendí; a los compañeros (con algunos y sus familias somos más que amigos. Un apartado especial para Eli. Gracias por compartir 20 años apasionantes en las buenas, pero más aún en las malas. No me gustaría olvidarme de nuestros peques Julio y Marcos, como han disfrutado este último año. Sin duda alguna, el baloncesto me lo ha dado todo. Han sido 20 años fantásticos. He sido un privilegiado. Gracias por todo», concluyó.

El segoviano, que cumplirá en el mes de julio 39 años, llegó a Alicante la pasada temporada para ayudar al club a ascender a LEB Oro y ya a primeros de este mes de junio, ya dejó claras sus intenciones de no continuar en el baloncesto profesional.

Pedro Rivero ha conseguido dos títulos de la Copa Príncipe y cuatro ascensos a ACB (Basket Zaragoza, 2010; CD Murcia, 2011, Lucentum Alicante, 2013 y Club Orense Baloncesto (2015).