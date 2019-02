Algo pasa con Calvin Hermanson Calvin Hermanson, a la derecha, en el encuentro contra el Granada. / Marta Moras El alero pierde protagonismo con Carles Marco y concluye sus dos últimos partidos con cero puntos ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 19 febrero 2019, 12:33

Un cambio de entrenador y dos partidos de liga han servido para ver cómo el rol de Calvin Hermason en el equipo ha cambiado notoriamente. Y es que en el último enfrentamiento de la era Alejandro Martínez, el americano ilusionó a la afición con uno de sus mejores encuentros en competición oficial (ya había brillado con luz propia en los amistosos de pretemporada). Contra el Oviedo, ese que desencadenó el cambio de técnico, el alero ofreció su mejor versión en los 29 minutos que estuvo sobre el parqué palentino. 18 puntos y 16 de valoración para adelantar, por lo menos en los quintetos iniciales, a Jordi Grimau, que empezaba a ver, desde el banquillo, el arranque de los partidos.

Esas cifras se han evaporado en los últimos dos encuentros y Grimau le ha devuelto el 'sorpasso' en el siempre anecdótico cinco inicial. La llegada de Carles Marco al banquillo morado, a pesar de que ha retocado mínimamente el esquema de Alejandro Martínez, ha condenado ligeramente a Calvin Hermanson, que ha visto cómo sus cifras sufrían duros correctivos al no encestar ningún punto en los dos encuentros que lleva el nuevo técnico en el Chocolates Trapa. Casualidades del deporte, el número de minutos también ha disminuido y en ambos partidos, el americano ha jugado alrededor del cuarto de hora. «El cambio de entrenador nos ha afectado a todos, no solo a mí. Cada técnico tiene sus maneras y, evidentemente, se nota. Estamos incidiendo mucho en la defensa y en cada entrenamiento aprendo algo nuevo. Al final de temporada se notará mucho estas sesiones preparatorias», resumió ayer tranquilo Hermanson, quien resta importancia a su situación personal con Carles Marco. «Estoy con confianza, pero lo importante es que estamos ganando partidos y eso me hace feliz», prosiguió el alero.

El hecho de que lleve cero puntos en la era Carles Marco para el joven alero es excepcional y se muestra tranquilo a la hora de analizar la situación. «Me apresuré en algunos tiros en los dos últimos enfrentamientos, pero al mismo tiempo me ha ido mejor en defensa y estoy haciendo jugar mejor el equipo. Estoy pasando mejor en los últimos partidos y eso también se nota sobre la cancha», destacó Calvin Hermanson. A pesar de este nuevo rol, el estadounidense ha recibido halagos de sus últimos entrenadores. Alejandro Martínez, artífice de su fichaje en el periodo estival, le llegó a situar entre los mejores lanzadores de la categoría en varias ocasiones, mientras que Carles Marco también destacó el aporte en defensa en sus dos primeros partidos.

Apoyo del entrenador

«Está entrenando muy bien y estoy muy contento. El esfuerzo defensivo me está gustando, aunque no está encontrando sus opciones en ataque. Esto seguramente nos lo tengamos que hacer mirar el cuerpo técnico para darle alguna opción más y tenga esos tiros que ahora mismo no está encontrando», resumió tras el encuentro su actual técnico, quien se mostró a disposición del alero para recuperar su mejor versión. «Tal vez le falte un poquito de confianza, pero estoy muy contento con el trabajo diario. Defensivamente ha hecho todo lo que habíamos hablado de parar los unos contra unos de muchos jugadores. En ataque también tenemos que pensar nosotros qué errores hemos cometido. Intentaremos ayudarle para que encuentre su chispa», destacó Marco.

Sea como fuere, el cambio de entrenador no le ha sentado nada bien a Hermanson. Algo pasa con Calvin.