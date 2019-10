JAIME PRADILLA | ALA-PÍVOT DEL CHOCOLATES TRAPA «El Palma apretó y la ventaja se fue, pero lo importante es que ganamos» Jaime Pradilla busca la canasta ante la presión de Boris Barac. / LOF El zaragozano celebra su primera victoria en LEBOro y la primera de la temporada de su equipo, que acabó sufriendo tras malgastar una gran renta ESTHER BENGOECHEA Palencia Martes, 8 octubre 2019, 11:12

Jaime Pradilla (2001) consiguió el domingo en Mallorca la primera victoria de su historia en la categoría de LEBOro. El zaragozano anotó seis puntos –para que el Chocolates Trapa lograse el primer triunfo de la campaña– capturó cuatro rebotes y dio una asistencia. Después de llegar a Palencia de madrugada, el día de ayer fue de descanso para toda la plantilla y hoy ya se ponen a trabajar para el choque del viernes (a partir de las 21:30 horas) ante el Breogán Lugo.

–Tu primera victoria liguera con el Chocolates Trapa y tu primer triunfo en LEB Oro...

–Estamos muy contentos porque teníamos ganas de ganar después del partido de la semana pasada, donde tuvimos muchas bajas importantes. En Mallorca estuvimos casi todo el grupo en pista, la verdad que hace ilusión poder contar con todos. Además, la pista de Palma de Mallorca es muy dura y es un triunfo muy importante.

–¿Qué tal se desenvuelve en esta categoría?

–La LEB Oro es una liga muy dura, muy distinta a la EBA donde militaba. Aquí hay mucha más calidad, los jugadores son más grandes y todo se lucha más. De momento estoy bien, voy poco a poco porque quiero seguir creciendo e ir partido a partido.

–¿Se vio en Palma de Mallorca un equipo muy distinto al de la segunda parte ante el Melilla?

–El otro día éramos pocos y la segunda parte nos costaba físicamente y, aunque ya no es pretemporada, era el primer partido. Supongo que también nos faltaba gente y tenemos que seguir creciendo como equipo. Ante Palma éramos más jugadores y teníamos más rotaciones. Estuvimos mejor, no terminamos tan cansados y nos costó menos.

–¿Cuál fue la clave del triunfo?

– La defensa, para mí esa fue la clave. Cuando nos cerramos atrás, adelante tenemos mucha calidad, muchos puntos y todos los jugadores podemos anotar. Por eso, al trabajar tanto atrás, las cosas de cara al aro van saliendo.

–Hasta la llegada de Dos Anjos ha tenido que jugar tanto de cuatro como de cinco...

–Sí, he jugado casi todo el tiempo de cinco estas semanas. La verdad es que también me encuentro bien en esa posición, me gustan las dos. Yo solo quiero ayudar al equipo y echar una mano en lo que sea, así que todo lo que sea jugar a baloncesto bienvenido es.

–¿Qué supone la llegada del pívot Dos Anjos al equipo?

–Altura lo primero, nos da más rotación interior y nos ayuda en el rebote. Es un jugador muy grande, que tapa muchos huecos y, además, es un pívot joven que conoce muy bien la liga.

–La actuación de Kevin Larsen ante el Palma fue espectacular...

–Sí, realizó un gran partido, igual que ante Melilla. Kevin jugó muy bien, sabe cómo funciona la liga porque la conoce perfectamente. Conoce cómo va esto, es un jugador que tiene mucha calidad y es muy bueno. Es un referente para todos.

Sus primeros meses lejos de Zaragoza y de su familia Jaime Pradilla hizo las maletas hace menos de dos meses para –por primera vez en su vida– vivir lejos de Zaragoza y de su familia. «Es el primer año que vivo solo y que estoy tanto tiempo fuera de casa. De momento estoy muy bien aquí», reconoce el joven ala-pívot, que se encuentra tranquilo en el Chocolates Trapa y en Palencia. «La ciudad es pequeña, es muy acogedora y me encuentro muy a gusto aquí, la verdad es que estoy genial», se sincera. Pradilla comparte piso con otro de los jóvenes de la plantilla de Carles Marco, con Lucas Antúnez. «Vivimos juntos y nos llevamos muy bien», reconoce. Las primeras semanas de la pretemporada tuvieron la ayuda de los veteranos –sobre todo en aspectos de la ciudad– como Jordi Grimau y Dani Rodríguez. «Sí, nos echaron una mano al principio con todo, pero ya vamos apañándonos bien», señala. Caso aparte es el tema culinario. De momento, ninguno de los dos siente mucha pasión por los fogones, así que suelen comer fuera y, muchas veces, también piden la cena. «Alguna vez nos tenemos que hacer alguna cosa por la noche y nos las apañamos más o menos, si no con Internet ya tenemos ayuda», concluye.

–¿Qué le pasó al equipo después de llevar una renta tan grande en Mallorca?

–No pasó nada más aparte de que es Mallorca, es uno de los rivales más difíciles y, al fin y al cabo, estábamos en su casa y no iba a ser tan fácil como parecía. Estuvimos dominando el marcador con una ventaja de veinte puntos, pero entonces ellos apretaron, al igual que hizo la afición y ellos tienen un buen proyecto también. Así que nos lo pusieron difícil al final, pero acabamos ganando que es lo importante.

–¿Qué objetivos se plantea el equipo en esta temporada?

–Yo creo que es pronto para hablar de objetivos aunque tengamos un gran proyecto. De momento, tenemos que seguir creciendo como grupo, es importante que vayamos partido a partido, trabajando muy duro y las cosas irán llegando.

–¿Qué le pareció la afición palentina en su primer partido liguero en el pabellón?

–Me encantó cómo animan. Ojalá que así sea también este viernes. Yo me sentí muy bien, estuve muy a gusto porque noté el aliento de la afición y en los momentos difíciles estuvieron ahí. Estoy muy agradecido de que vengan y espero que sigan así, ante el Breogán Lugo y el resto de encuentros, porque estoy seguro de que nos va a ir bien esta temporada.