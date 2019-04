En Palencia hay mercado Juanpe busca entrar a canasta en el último partido de Filipenses frente a USAL. / Marta Moras Juanpe, tras conseguir el ascenso a la Liga EBA con el Filipenses, cree que hay jugadores de nivel en el baloncesto local JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Martes, 9 abril 2019, 12:48

Dos años tuvo que esperar el Filipenses para conseguir la hazaña y no fue hasta el tercero como en el refrán, cuando llegó la vencida. Los colegiales consiguieron el ascenso a Liga EBA el sábado a falta de un partido, tras ganar en el derbi al Venta de Baños. Una temporada llena de éxitos que se completo con el ascenso de categoría y una gran fiesta en el Pabellón Municipal de Deportes. Uno de los artífices de la gesta es Juanpe García, que tuvo que aplazar la celebración a fechas posteriores por la disputa del último encuentro frente a La Flecha el domingo. «Tras el partido, tuvimos una comida, pero tenemos que concretar una fecha para celebrarlo todos juntos en condiciones», explicó el conocido jugador de baloncesto palentino. El ascenso es el premio al nivel de juego del equipo durante la liga regular. «Ha salido una temporada redonda, hemos sido un equipo muy regular. Conseguimos ganar la copa y quedar primeros en la liga y el ascenso era lo último que quedaba. Estamos muy contentos, porque es algo que no esperábamos al principio del año», señaló.

Para el Filipenses, es el momento más dulce de toda su historia. «Somos un grupo humano muy bueno, hemos hecho buena piña y tras conseguir paso a paso todos los logros, el ascenso era la guinda del pastel. Nos ha costado mucho trabajo durante todo el año y eso se ha visto reflejado en la alegría de toda la plantilla. Confiamos en poder alargarlo», apostilló Juanpe.

Tras dos años en el equipo colegial, la veteranía del palentino ha jugado toda la temporada a favor del Filipenses. «Este año me he encontrado muy bien físicamente. Los entrenamientos han sido muy dinámicos aunque también duros, hay muchos jóvenes que corren mucho y eso te obliga a dar aún más y ponerte a tono. Los jugadores que llegan desde la cantera tienen muy buen carácter y al resto ya les conocía», destacó ayer Juanpe, que por motivos laborales tiene que hacer malabares para compaginar los entrenamientos. «Hay días en los que no puedo entrenar porque estoy trabajando. Además ahora estoy opositando y he tenido que faltar por las clases. Es muy complicado, supone echar muchas horas fuera de casa. Es algo que ya hablé con el entrenador y siempre lo han entendido, porque estamos en categoría amateur. Pero al final, el esfuerzo ha dado sus frutos», afirmó el jugador.

En cuanto al futuro del propio jugador, las cosas aún no están claras. «No se lo que ocurrirá, no he pensado lo que voy a hacer el año que viene. Tenemos que disfrutar del ascenso y luego hablaré con el club. Quiero seguir unido al baloncesto y me gustaría seguir en el Filipenses donde estoy muy a gusto», destacó feliz Juanpe, que sí que tiene las cosas más claras por su experiencia en EBA de las necesidades del equipo. «Se ha demostrado que la gente de Palencia puede ascender de categoría. La plantilla se puede reforzar con algún jugador. He visto muchas plantillas de EBA que con la gente de la ciudad se han conseguido mantener y han hecho un buen papel, todo depende del club y del entrenador», puntualizó.

El baloncesto palentino vuelve a estar en boca de todos. «Somos un equipo que ha aunado jugadores de canteras distintas, desde el Club Baloncesto Palencia, Maristas, Filipenses... Al final se ve que la cantera de Palencia funciona, los jugadores tienen muy buen nivel para jugar al baloncesto en categoría regional o incluso superior y eso es un orgullo», concluyó Juanpe.