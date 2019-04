Palencia, a la caza del factor cancha Vasturia, defendido por Gustys, pasa un balón en el entrenamiento del Chocolates Trapa. / Antonio Quintero El conjunto morado, ya clasificado para el 'play off', despedirá la fase regular en el pabellón sin ningún jugador lesionado JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Viernes, 26 abril 2019, 12:01

El Chocolates Trapa llega al encuentro contra Melilla respirando más tranquilo tras sus dos últimas victorias fuera de casa. Ahora, el equipo entrenado por Carles Marco buscará ganar los dos próximos encuentros que le quedan para conseguir el factor cancha en el 'play off' a ACB. El primer objetivo es el Melilla, en un encuentro muy especial para Palencia con el homenaje que se realizará en el descanso al equipo que consiguió la gesta del ascenso hace diez años. Para este encuentro, los de Carles Marco han preparado el partido con optimismo. «Estamos entrenando muy bien, el equipo está contento y más tranquilo que en anteriores encuentros. Uno de nuestros retos era entrar en el 'play off' y ya lo hemos conseguido. Ahora queremos hacer un buen partido en casa, contra un rival de máxima dificultad. Es un muy buen conjunto con grandes jugadores», apostilló el técnico morado.

El conjunto melillense llega al encuentro tras una temporada muy parecida a la del Palencia, con muchos altibajos y buscando el objetivo de la clasificación matemática al 'play off' que aún no ha logrado. «Esperamos al mejor Melilla. Es un partido importante para ellos al igual que para nosotros. Queremos quitarnos la tensión que tenemos en los partidos de casa, ya que no estamos jugando igual de bien los partidos de fuera como los que jugamos en el pabellón. Nuestra idea es cambiar la tensión por la ambición de ganar los dos último partidos y acabar con 21 victorias. Ellos llegan con la tensión de que aún no están clasificados matemáticamente. Nos esperamos a un Melilla que sabe defender muy bien y que hace dos jornadas puso en aprietos al Bilbao, el segundo clasificado», afirmó Marco, quien además señaló la forma en la que llegan ambos equipos de cara a este encuentro. «Ellos juegan muy pausados, intentan focalizar sus puntos fuertes. Nuestra intención es la de no dejarles segundas opciones e imponer nuestro ritmo. Hay mucha igualdad en todos los equipos que nos hemos estado jugando el 'play off'. Somos dos plantillas bastante contrapuestas. Es cierto que cuando corren, lo hacen con un alto porcentaje de canastas. Agada roba muchos balones y Franch juega muy bien en el uno contra uno. Es uno de los equipos con más centímetros de la liga», explicó el técnico.

Las cuentas

El entrenador de Chocolates Trapa continúa haciendo cuentas sobre los partidos que quedan de liga y lo que se juega cada equipo en esta fase final. «No queremos hacer muchos cálculos.Nuestra intención es ganar los dos partidos que quedan y las cuentas se acaban rápido. Eso significará que habremos pasado al Melilla y al Granada y nos quedará por ver que hace Ourense. Pienso en ser ambicioso y competir bien en los dos partidos que nos quedan.Los equipos están intentando no hacer muchos cálculos. Los altibajos, las dudas y la tensión del equipo, no nos han hecho disfrutar lo suficiente», concluyó Carles Marco, quien podrá contar definitivamente con todos los jugadores de cara a este último encuentro de la liga regular en casa.