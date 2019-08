LEB Oro El Palencia Baloncesto mantiene el precio de los abonos Raúl Villagrá y Javier Moro posan con ejemplos de los carnets de socios de esta temporada. / A. Quintero Bajo el eslogan 'Tú nunca fallas' el club presenta una campaña «para que no haya excusas» LÍA Z. LORENZO Palencia Lunes, 26 agosto 2019, 19:57

El Chocolates Trapaha dado un paso más hacia su debut en la temporada, porque después de tres meses de descanso, el baloncesto quiere volver a las pistas. El club morado presentó ayer su campaña de abonados con el objetivo de seguir creciendo y volver a sentir el gran ambiente que se vivió en el play-off ante el Bilbao Basket. Para ello los palentinos han decidido mantener los mismos precios y promociones de la pasada temporada.

«Todo el mundo sabe el cariño que tiene el club a la campaña de abonados. Con el eslogan 'Tú nunca fallas' hemos querido dar una continuidad a lo que vivimos en el play-off de la pasada temporada, donde la afición siempre estuvo con nosotros. Se desplazaron a Bilbao para apoyarnos como nunca lo habían hecho en un día laborable. Nuestro principal activo es nuestra masa social. Queremos seguir creciendo y para ello hemos mantenido los precios de la pasada temporada. Nuestro objetivo es que no haya excusas para no ir al Pabellón, que los precios sean asequibles para que puedan venir a apoyar a su equipo», aseguraba Raúl Villagrá durante la presentación.

Así, los adultos tendrán a su disposición abonos con precios comprendidos entre los 100, grada alta fondo, y los 170 euros, grada baja central. Además, los que consigan reunir un grupo de 10 personas tendrán la opción de retirar un abono de grupo por 60 euros por persona. Eso sí, este tipo de carnet solo está disponible para la grada alta fondo. «Para tener acceso a este abono, los aficionados deben retirarlo a la vez y ocupar asientos contiguos», explicaba Javier Moro. Esta categoría se puso en marcha la pasada campaña y se mantiene para la que comenzará en septiembre. Por su parte los abonos júnior, con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años, también mantiene los precios que varían entre los 40, en la grada alta fondo, y los 110 euros, en la grada baja central. Las familias de 3 o más miembros, padres e hijos, tiene la opción de pagar un único carnet en el fondo alto por 200 euros. En caso de que prefieran otra ubicación disfrutarán de un 10% de descuento sobre el precio de cada carnet. Además, aquellos que tengan niños menores de 5 años deberán adquirir el abono baby, que cuesta 10 euros y no da derecho a asiento. Por último el abono VIP, con un precio de 300 euros, será el único que incluya los posibles partidos de play-off.

Los abonados podrán empezar a renovar sus abonos desde hoy mismo a través de la web del club o en las oficinas, de lunes a viernes, de 18:00 horas a 21:00 horas. Sus asientos estarán reservados hasta el próximo 13 de septiembre, cuando el club procederá a poner a la venta los asientos que no hayan sido renovados. Los nuevos abonados no tienen que esperar hasta esa fecha para hacerse socios, ya que podrán ocupar desde hoy mismo los asientos que no estén ocupados.

El comienzo de la campaña de abonados medirá la ilusión de los seguidores con el nuevo proyecto del Chocolates Trapa, que ha dado sus primeros pasos y empezará a andar este sábado, con el partido de pretemporada ante el Estudiantes en Béjar.