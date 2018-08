Padilla: «El objetivo de esta campaña es recuperar la calidad en los entrenamientos» Alberto Padilla, en el pabellón municipal de Deportes de Palencia. / El Norte El técnico del Filipenses analiza la próxima temporada y se lamenta de no solicitar plaza para competir en EBA EL NORTE Palencia Domingo, 12 agosto 2018, 13:30

Alberto Padilla es uno de esos ejemplos que ama el baloncesto. Y toda esa dedicación e ilusión la plasma en el Filipenses, equipo que dirigirá este año por cuarta temporada consecutiva.

–¿Cómo afronta el verano el técnico del Filipenses?

–Sobre todo he aprovechado para hacer algunos cursos que me parecían interesantes con entrenadores ACB para seguir incluyendo herramientas en mi mochila y continuar formándome y mejorando. Aún estoy inmerso en dos de ellos que acabaré aproximadamente cuando comencemos la pretemporada. Por otra parte, cuando supimos que finalmente continuábamos en la misma categoría nos pusimos a hablar con los jugadores para ir configurando la plantilla. Y ahora que tenemos el plantel más o menos cerrado y un calendario de competición estamos en la fase de planificación.

–¿Cómo vive su cuarta temporada al frente del primer equipo?

–La verdad es que se ha dado una situación en cierto modo frustrante, ya que en el club decidimos no solicitar plaza en liga EBA pensando en que no íbamos a tener opción a una vacante. Finalmente, viendo los equipos que han obtenido vacantes nos hemos dado cuenta de que sí habríamos tenido plaza. Ahora ya no sirve de nada lamentarse, así que, aunque la Primera División vuelve a ser una liga de poco valor competitivo y formativo (volvemos a ser sólo 6 equipos), haremos todo lo posible para que sea provechosa tanto para los jugadores como para el club.

–¿Ha tenido más ofertas de otros clubes este verano?

–No. No ha contactado nadie conmigo. En todo caso, salvo que fuera para entrenar en una categoría superior, es difícil que me planteara salir del club a día de hoy.

–¿Piensa que las bajas que ha tenido el equipo pueden influir en la temporada?

–El equipo ha ido cambiando poco a poco desde la primera temporada, pero es cierto que en esta el cambio va a ser mayor. La plantilla se ha rejuvenecido bastante y hemos perdido jugadores veteranos de buen nivel, con lo cual ganamos aspectos interesantes, pero perdemos otros que nos ayudaban a tener la identidad de equipo que nos ha caracterizado estos años. Esto es en lo primero que tenemos que trabajar.

–Esta temporada hay nuevas incorporaciones, ¿qué expectativas tiene de estos jugadores?

–Los jugadores que suben desde el equipo junior, Alfonso, Kike y también añado a Manuel que aún siendo junior estará frecuentemente con nosotros, han demostrado muy buen nivel en categorías autonómicas. Tendrán que acostumbrarse al ritmo de entrenamientos, al nivel de velocidad, contacto y dureza, aunque tienen camino andado ya que la temporada pasada entrenaron e incluso jugaron con el equipo senior. Si son constantes y trabajadores espero que sigan mejorando, cogiendo experiencia y tengan oportunidades durante la temporada. Por otra parte se incorpora Edu, procedente de Cantbasket. Aunque es un jugador joven ya tiene experiencia en la primera nacional de Cantabria. A nivel personal su adaptación será rápida, ya que es de Palencia y nos conoce a todos. Es un jugador que si se mantiene físicamente bien puede ayudar al equipo en varias facetas gracias a su polivalencia. También se incorporan Fran, Rubén y Luis, procedentes del C.B.Palencia.

–¿Cuál es el objetivo del equipo para esta temporada?

–La ausencia importante a nivel de clasificación en teoría es la de Tormes, aunque es posible que encontremos algunos de sus jugadores en el USAL, que podría hacer un equipo bastante fuerte, además dirigido por un gran entrenador como Avelino. Por otra parte, Venta de Baños, que ha descendido de EBA seguro que querrá volver a esa categoría. Se ha vinculado a Palencia Baloncesto y hará un equipo potente con jugadores extranjeros de nivel alto. La Flecha, si mantiene bloque y se refuerza con varios juniors que tenían de buen nivel, será un equipo muy competitivo. Soria y Segovia para mí son una incógnita y no tengo una opinión formada al respecto. Así que volviendo a tu pregunta, el objetivo es recuperar la calidad de los entrenamientos, cosa que fue muy complicada la temporada pasada, y hacer un trabajo diario del que nos sintamos orgullosos y satisfechos. A partir de ahí, dependiendo de lo que tengan los demás equipos veremos hasta dónde podemos llegar.

–¿En primera nacional hay muchos movimientos de jugadores y entrenadores durante el verano?

–En Palencia, este verano ha habido algo más de movimiento de jugadores debido al descenso del Venta de Baños y fundamentalmente a que el C.B. Palencia no saca equipo en la categoría.