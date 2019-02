Polémica Laso: «La última jugada de la Copa no es un error humano» 02:59 Pablo Laso, durante la final de la Copa del Rey. / Foto: Javier López (Efe) | Vídeo: Atlas «Lo primero es que no se usan todos los recursos que se ponen en la mano de los árbitros», se queja el entrenador del Real Madrid ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 21 febrero 2019, 17:21

Pablo Laso atendió a la prensa en la previa del partido de la vigesimotercera jornada de la Euroliga que medirá este viernes al Real Madrid con el Bayern en el WiZink Center. Una comparecencia en el que el principal foco de atención no fue el equipo alemán sino lo sucedido el pasado domingo en ese mismo escenario durante la final de la Copa del Rey, que tuvo un polémico desenlace con la acción en la que los árbitros concedieron canasta por un presunto tapón ilegal de Anthony Randolph a Ante Tomic, lo que permitió al Barça Lassa proclamarse campeón del torneo por vigesimoquinta vez. «Sobre la última jugada hay muy poco que decir. Fue lo único que he dicho en la rueda de prensa post-partido, algo que creo que todo el mundo tiene claro y no admite ninguna discusión esa jugada. Hasta un niño ha visto la repetición, por lo que no tiene mucho sentido que hable de ella. Todos la tenéis clara», manifestó al respecto el técnico de Vitoria.

Volvió a quejarse Laso de que los árbitros no consultasen todas las imágenes posibles para dictaminar sobre una acción que a la postre resolvió un título, en la línea de lo ya expuesto el pasado domingo por Juan Carlos Sánchez, responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid. «Si unimos la última jugada a errores humanos, para mí la última jugada no es un error humano, porque se decide una Copa del Rey en una jugada a falta de menos de un segundo en una situación en la que, lo primero es que no se usan todos los recursos que se ponen en la mano de los árbitros», sostuvo Laso, que remarcó que «el error humano es más que aceptable» pero precisó que eso no es lo que ocurrió en el WiZink Center y que aún no han recibido «ninguna explicación» sobre el motivo por el que no se emplearon todos los tiros de cámara disponibles para revisar en vídeo la jugada de Tomic y Randolph.

Lamentó el entrenador del Real Madrid el daño causado al deporte de la canasta. «Una competición que se ve en 120 países y que se decide por una situación así, personalmente no es bueno para el baloncesto. Me gustaría que se hablara de la grandeza de este deporte, que hay muchas, pero desgraciadamente este nivel de atracción se genera por una última jugada que nos abochorna un poco a todos», indicó Laso, que no quiso profundizar en la posición de fuerza adoptada por el Real Madrid, cuyos servicios jurídicos estudian incluso la posibilidad de abandonar la ACB y disputar únicamente la Euroliga. «Sobre la postura del club, yo no tengo mucho que decir porque hay un comunicado oficial del club que nos representa a todos. No tengo mucho que decir porque creo que es bien claro».

«El vestuario está bien»

Aseguró que pese al varapalo, «el vestuario está bien» y que su «obligación» es «jugar lo mejor posible» para ganar al Bayern. «Tenemos que recuperarnos de un fin de semana muy intenso y mi labor como entrenador es que el equipo sea capaz de jugar mejor que la última semana y el último mes», incidió Laso, recordando que se juegan «la clasificación matemática para los 'playoffs'».

Para superar al equipo alemán, que suma once victorias y otras tantas derrotas en las veintidós primeras jornadas de la Euroliga y del que Laso subrayó que tiene «jugadores agresivos en el exterior y un juego interior polivalente», el Real Madrid tendrá que lidiar con los problemas físicos que arrastran algunos de sus hombres más importantes. «Rudy no se ha entrenado porque tiene una inflamación del tendón. Se ha descartado que sea algo grave pero veo difícil que pueda jugar contra el Bayern. Randolph ha entrenado también con cierta precaución. Llull sigue entre algodones y Thompkins continúa de baja, pero el resto se ha entrenado bien y espero tener a todos a disposición», manifestó.