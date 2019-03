«Por el rol que tenía, la opción más lógica era quedarme yo sin ficha» Miguel Caballero, en el último encuentro del Chocolates Trapa. / Antonio Quintero El base Miguel Caballero, recientemente relegado tras la llegada de Milenko Veljkovic, rescindió ayer su contrato con el club morado ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 5 marzo 2019, 11:59

Tal vez Miguel Ángel Caballero recibió la pasada semana el palo más duro de su carrera deportiva. Uno de los clubes de su vida, el Chocolates Trapa, decidía cortar al base para inscribir al pívot Milenko Veljkovic en su lugar. Circunstancias del deporte profesional, que obligaron ayer al base a rescindir su contrato con el conjunto palentino. Eso sí, la sonrisa sigue intacta en su rostro y, desde la grada, seguirá animando al Chocolates Trapa.

–¿Ya ha digerido la baja federativa del Chocolates Trapa?

–Es una situación difícil, porque el baloncesto me gusta mucho. Es la primera vez que me quedo fuera a mitad de temporada, pero lo asumo y sé perfectamente que esto es deporte profesional.

–¿Al cortarle, la directiva ha tomado la decisión más fácil?

–El club ha mirado todas las opciones posibles y ha analizado lo que aporta cada uno y ha considerado que la mejor opción, por las causas que sean, era cortarme. Mil rol era más de ayudar y han decidido prescindir de eso.

–¿Entre los aficionados ha podido doler un poco más al ser el único palentino en la plantilla?

–Puede ser que a la mayoría de los aficionados les duela por ser el único palentino. Pero no nos podemos olvidar que esto es un negocio. Es la cara amarga del deporte profesional. No me queda otra opción que resignarme. El sentimiento por dentro es de dolor, pero no dejo de ser un deportista profesional, al igual que todos los que estamos en la plantilla, y que nos puedan cortar en cualquier momento si no rindes u otros motivos como me ha sucedido a mí. Necesitaban reforzarse en una posición y uno se tiene que quedar fuera, que suele ser el que menos juega.

–¿Miguel Caballero entiende la situación de que la plantilla necesitaba centímetros?

–Sí. Como si hubiesen fichado a otro jugador. El club necesita cubrir una posición y ya pensé, cuando ficharon a Petar Aranitovic, que el cortado era yo. Uno ve que es el eslabón más débil o el que más papeletas tienes para salir para dejar un hueco a alguien que realmente viene a jugar.

–¿Por qué se ha movido tan tarde el club para tapar unas carencias que veían necesarias cubrir?

–Esa pregunta es para el club. Uno va al mercado y nunca es bueno precipitarse. Ha surgido en ese momento y han fichado. En mi otra etapa en el club, se ficha a un jugador como Roberto Guerra porque se dan las circunstancias en ese momento. Oportunidades que el mercado ofrece.

–En agosto volvía ilusionado al club y en seis meses todo ha cambiado...

–Ha cambiado todo. Desde el momento que fiché, con toda la ilusión del mundo, sabía cuál era mi rol en el equipo. Ahora todo cambia, porque no voy a tener la posibilidad de ganarme la opción de disputar cinco minutos en todo el año. Yo competía todas la semanas para conseguir esos cinco minutos durante todo el año.

–¿Tiene alguna espinita por no debutar en algún partido concreto?

–Sí. Aunque sabía que no iba a jugar porque era la primera vuelta y había mucho en juego, el día de Castellón me fui tocado a casa. Íbamos ganando de 25 puntos y vi como el otro equipo tiraba el partido y sacaba a los júniors. Era el día. Tenía partidos marcados en el calendario en los que pensaba que podía jugar como en el de Canoe. Luego se dieron otras circunstancias, aunque me fui dolido a casa.

–Si mal no recuerdo, el día de Castellón se escuchó su nombre en la grada...

–No lo recuerdo bien, porque en un momento determinado la cabeza se me fue hacia abajo al ver que no iba a jugar. En ningún momento puse mala cara ni al entrenador ni a los jugadores, porque lo importante era ganar.

–La temporada empezó de manera magnífica y luego llegó la racha negativa con Alejandro Martínez. ¿Esa situación propició que el club se moviera en el mercado?

–Un entrenador nuevo, que no ha confeccionado la plantilla, busca una filosofía de juego. Si le dan la oportunidad de buscar en el mercado, es lógico que mejore la plantilla. Al final se trata de ganar y todos los equipos se han reforzado.

–Durante estos días se ha escuchado que su corte no implica cambios porque volvería a la situación del año pasado. ¿Qué diferencias hay entre las dos temporadas?

–El año pasado echaba una mano e iba a los entrenamientos cuando podía, pero yo jugaba en otro equipo. Ahora no juego en otro conjunto. Al principio de temporada, cuando hablé con Alejandro Martínez, me dijo que quería lo del año pasado, pero entrenando todos los días. Le dije que estaba con un equipo o con otro. Uno se quiere esforzar con el equipo LEB porque hay más competitividad y al final lo pagas en tu otro club, donde están tus amigos. Además estoy estudiando y hubiera descuidado otros aspectos.

–¿Después de esta situación, se le han quitado las ganas de seguir en el mundo profesional del baloncesto?

–Me gusta mucho este deporte y quiero seguir jugando al baloncesto. Es mala suerte que no pueda competir este año, porque el 28 de febrero, cuando me cortan, aunque podría fichar por cualquier equipo de cualquier categoría, las plantillas ya están cerradas. Aún así, solo tengo palabras de agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico, mis excompañeros y, sobre todo, la afición.

–¿Con estos nuevos cambios que le han afectado, la plantilla puede luchar por el ascenso?

–Desde el primer día dije que nos íbamos divertir y así ha sido. Tienen una plantilla para estar donde queramos. Hemos competido con grandes clubes como Bilbao, pero hemos pillado una racha en la que la confianza nos mermó mucho. Ha sido un tema más psicológico, que de juego, porque éramos los mismos. Se está viendo que estamos recuperando esa esencia y han venido dos jugadores y, aunque al nuevo no lo conozco, Petar Aranitovic tiene mucha calidad. Carles Marco también va a aportar muchísimo, como ya se está viendo. Este equipo debe aspirar a luchar en la nueva 'final four'.