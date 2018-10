La nueva era del Palencia Baloncesto Carles, Bravo, Quique Garrido y Urko Otegui, antes de la final de la Copa Princesa de 2014 / Antonio Quintero La retirada de Carles Bravo pone en valor el crecimiento de un club que se ha propuesto alcanzar la máxima categoría del baloncesto nacional ÁLVARO MUÑOZ Palencia Domingo, 7 octubre 2018, 17:38

Con Carles Bravo empezó todo y sin Carles Bravo el Palencia Baloncesto sigue escalando lentamente en el baloncesto nacional. Como diría Presuntos Implicados, 'cómo hemos cambiado'. El escolta catalán, que se ha retirado esta semana de las canchas, fue una de las primeras piedras del ahora consolidado proyecto de los morados. Fue uno de los primeros ídolos de la afición palentina, que veía en el catalán a un ejemplo dentro y fuera del por aquel entonces Marta Domínguez. Su marcha en el verano de 2014 dolió en el seno de la familia morada y su retirada oficial volvió a generar esa sensación de vacío, que ha intentado solapar con el tiempo el buenhacer de Urko Otegui.

Y es que el actual capitán del Chocolates Trapa recogió indirectamente el testigo de la capitanía y desde entonces ha sido la luz que ha guiado los diferentes proyectos palentinos en las últimas temporadas. «Cuando llegué (Urko y Bravo coincidieron dos temporadas) Carles era el capitán. Era la figura del club con ese ascenso. En los últimos años se puede decir que hemos sido dos de los referentes del equipo y yo, personalmente, aprendí mucho de él, pues daba esa armonía necesaria al vestuario», relata Otegui, quien compartía con el catalán el día a día por la ciudad. «Además de ser buenos compañeros, hicimos muy buena amistad. Fueron buenos años porque cumplíamos todos los objetivos marcados por el equipo. Teníamos hijos y convivíamos mucho tiempo fuera de las pistas», continúa el actual capitán del Chocolates Trapa.

La evolución de Bravo en la cancha fue palpable. Un ascenso a LEB Oro, una Copa en la competición de plata, la disputa de dos 'play-off' de ascenso a ACB y un subcampeonato en la Copa Princesa es el palmarés del catalán con la camiseta del Palencia Baloncesto. En todos esos años, el entrenador Nacho Lezcano fue de la mano con Bravo en una etapa que aún se recuerda con una sonrisa en el rostro de los aficionados morados. «Fue un jugador fundamental en todos los años que estuve yo, pero sobre todo en el primero, pues era un referente de aquella liga en LEB Plata. Bravo, Stivie Johnson, Xavi Forcada, Sergio Alonso... fueron muy importantes durante el año para lograr la Copa y el ascenso. En aquellos primeras campañas, fue muy importante a nivel de juego y fuera de la pista, donde fue el capitán del equipo. Eran años difíciles en una liga muy complicada. Nosotros luchábamos por no descender y sus valores contribuyeron a que el equipo siempre mantuviera el rumbo», rememora un Lezcano que destaca la competitividad del catalán. «En su última etapa en Palencia, cuando el equipo fue creciendo, se fue amoldando a tener otro rol en el equipo, pero siempre fue muy competitivo. Daba igual a quien ficharas, Bravo siempre terminaba jugando».

Pero en el barco de Lezcano y Bravo había un timonel que lideraba también al equipo en la cancha. No es otro que Quique Garrido, que esta campaña ha hecho las maletas con rumbo a Alicante tras una gran campaña el año pasado en el Chocolates Trapa. Garrido y Bravo fueron uña y carne en su estancia en Palencia, pero también lo fueron cuando convivieron en Tarragona, Melilla o Logroño. «Es uno de los amigos que he hecho en el baloncesto para siempre. Tenemos una excelente relación y es con el que he compartido más años en un vestuario (siete en total)», destaca ilusionado Garrido, que agradece todos los esfuerzos realizados por Bravo en Palencia. «Me hizo muy fácil el adaptarme a Palencia. Además, fue muy importante para el ascenso y los años siguientes, cuando nos mantuvimos en la categoría. Luego crecimos hasta llegar a una final de la fase de ascenso contra Burgos. Carles Bravo es historia del Palencia Baloncesto», ensalza Garrido.

En la misma línea se muestra el presidente del Chocolates Trapa, Gonzalo Ibáñez, quien ha visto cómo Bravo crecía en el club. «Es un jugador muy importante dentro de la historia del club. Supuso el despegue a la LEB Oro y fue vital para consolidarnos en esta categoría. Era un jugador de una calidad tremenda, pero, sobre todo, es buena persona y encajó perfectamente en nuestro club. Fue una de las primeras piedras del proyecto de ahora, aunque no estuvo en la génesis. Estuvimos muy contentos con él», rememora el mandatario morado.

Pero si en una afirmación están de acuerdo todos estos protagonistas, además de ensalzar la figura de Bravo como jugador y persona, es el crecimiento que ha experimentado el club en todos estos años. Las carreras deportivas de Bravo, Lezcano, Garrido y Urko crecieron en Palencia, pero el propio club también progresó. «Fueron muchas temporadas y se cambió mucho. Pasamos de la cola de la LEB Plata a la cabeza de la LEB Oro. Fueron años de crecimiento por parte de todos», resume Lezcano, inmerso en el proyecto de ACB con el Breogán.

«El objetivo sigue siendo crecer. El club ha evolucionado positivamente. Se ha afincado en los puestos de arriba y lucha por todo. Hay que seguir mejorando para intentar alcanzar el sueño de estar en la ACB, aunque esto no es solo cosa del club y de los jugadores, si no de toda la ciudad», apostilla Urko Otegui. Asimismo, Garrido también se muestra agradecido con el club y su futuro. «El Palencia Baloncesto lo ha hecho bien y nosotros hemos compartido ese crecimiento. Ha sido todo muy bonito», recalca el veterano base catalán.

Y es que con la retirada de Carles Bravo, el Palencia Baloncesto, ese equipo de patio de colegio, se ha convertido en un referente en la LEB Oro. Ahora, su objetivo es dar el paso más importante de su historia, alcanzar la ACB. Otra nueva etapa se asoma en el Chocolates Trapa.