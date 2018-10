Tercera División Melancolía lejos de La Balastera Zubi intenta llegar a un balón junto con el capitán de la Arandina Ruba. / LOF Los de Pablo Huerga solo han conseguido cuatro de los doce puntos posibles como visitantes Lunes, 15 octubre 2018, 11:22

El Palencia Cristo no se siente cómodo lejos del abrazo de La Balastera. El equipo rápido e imaginativo que aparece sobre el césped cuando juega como local se transforma cuando vuela lejos de Palencia. Los de Pablo Huerga no encuentran su personalidad como visitantes, son demasiado planos, muy previsibles y con poca puntería. El último choque ante el Sporting Uxama solo ha confirmado las alarmas que se habían encendido en las primeras jornadas. Los morados empataron sin goles ante el segundo por la cola, un equipo que no había dejado su portería a cero en las seis primeras jornadas, pero que consiguió arrancar un valioso empate ante la desesperación del Palencia Cristo.

En La Balastera, los morados son un equipo que marca muchos goles, crea infinidad de ocasiones y consigue desplegar un juego que combina a la perfección la solidez defensiva con la creación de la medular hacia arriba. Pero fuera, las llegadas al área se reducen y los goles llegan con cuentagotas. Solo hay que mirar los números de estas primeros siete jornadas para darse cuenta de que el Palencia Cristo muda de piel cuando se aleja de La Balastera. El estadio palentino es el talismán de los de Pablo Huerga, allí han conseguido trece goles en solo tres partidos por solo dos como visitante. Los morados solamente han conseguido marcar fuera ante el Bembibre, en lo que es su única victoria (0-1) fuera de casa y en su abrumadora derrota ante La Bañeza (3-1).

Solo dos goles en cuatro partidos es un dato preocupante. Sobre todo para un club que luce una delantera muy inspirada y con una gran capacidad para hacer daño. Pero los jugadores morados parecen deshacerse cuando no juegan sobre el césped palentino. Ante el Uxama tuvieron el balón y dominaron el partido, pero fueron incapaces de hacer daño a un equipo que solo puso sobre el campo orden defensivo. Parece como si la pólvora morada, que estalla de forma constante en La Balastera, se mojara lejos de la ciudad palentina, afectada por la melancolía.

Porque las derrotas ante la Arandina (2-0) y La Bañeza (3-1) podían estar en los plantes morados. Al fin y al cabo son equipo llamados a pelear hasta el final por el 'play-off'. Pero el empate ante el Sporting Uxama es de los que hacen daño. Los sorianos son un equipo que se salvó por los pelos del descenso la pasada campaña y esta temporada, en la que solo han sido capaces de ganar un partido, ya se han situado en la parte peligrosa de la tabla. Estos partidos son los que marcan las diferencias entre los equipos que quieren ascender. Habrá que esperar para ver qué son capaces de hacer en el Municipal del Burgo de Osma equipos como la Segoviana, el Real Ávila, el Zamora o la Arandina, rivales directos de los palentinos por el 'play-off'. La falta de gol fuera de su feudo ha enfriado los ánimos de los seguidores morados, que, sin embargo, disfrutan cuando ven a su equipo en casa. Los números dejan claro que el Palencia Cristo tiene que mejorar lejos de La Balastera. Y el calendario avisa de que tiene que hacerlo pronto.

Porque el siguiente partido que jugarán los palentinos como visitantes será ante el Real Ávila de Jonathan Prado. El exentrenador morado ha situado a su equipo en la zona noble de la tabla y ha convertido el Adolfo Suárez en un estadio inexpugnable. Será una prueba de fuego para los de Pablo Huerga, que necesitan encontrar su mejor versión fuera para poder aspirar al 'play-off'.