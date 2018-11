Un matagigantes visita al Chocolates Trapa Palencia Carlos Toledo, con el balón, ante la presencia de Urko y Fuzaro del TAU Castellò. / Marta Moras Jordi Grimau, que aún no ha debutado por una fractura en el pulgar de la mano derecha, será duda hasta el último momento ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 2 noviembre 2018, 13:25

Una de las revelaciones de la temporada, el Levitec Huesca, visita hoy la cancha del Chocolates Trapa Palencia, en lo que será uno de los partidos de la jornada. Los dos conjuntos, empatados a victorias en la primera posición, llegan a la sexta jornada sin nada que ocultar y con la vitola de dos escuadras llamadas a estar arriba el resto de campaña. Los oscenses ya se han quitado la mascara y el equipo revelación se ha convertido en el matagigantes de la LEB Oro al doblegar con autoridad a dos equipos ex ACB como el Bilbao y el Betis. Pocos equipos conseguirán tal hazaña durante la campaña.

Toda esa información la maneja el cuerpo técnico del Chocolates, sabedores de la importancia que tiene sumar un nuevo triunfo tras el tropiezo, la semana pasada, en tierras catalanas. «El equipo ha reaccionado bien tras la derrota en Lleida. Sabíamos que perder era cuestión de tiempo, aunque hicimos una mala primera parte. Reaccionamos en la segunda mitad y con eso nos tenemos que quedar, ya que conseguimos ganar ese segundo periodo. Corregimos errores de cara al partido del Huesca, que es un rival que está jugando muy bien gracias a su nivel de acierto», destacó ayer el entrenador del Chocolates Trapa, Alejandro Martínez.

La importancia del rebote

El partido de los oscenses podría ser la primera aparición en esta temporada de Jordi Grimau, que se fracturó el pulgar de la mano derecha en pretemporada y que aún no ha debutado en partido oficial. Aún así habrá que esperar hasta minutos antes del enfrentamiento para saber si será de la partida. «Jordi Grimau está bien. Con la ansiedad lógica de no poder ayudar al equipo. Ha entrado en los entrenamientos y el día del partido decidiremos si participa o no. Si termina jugando será al 100%, por eso queremos esperar a dos horas del partido para ver cómo se encuentra», apostilló el técnico catalán, que, como jornadas anteriores, vuelve a abogar por controlar el rebote en las dos canastas. «Tenemos que hacer las cosas muy bien y dominar el rebote ofensivo y defensivo. Tenemos que ser incisivos en ese aspecto del juego, además de intentar que no corran. Es un equipo, de los que hemos visto hasta ahora, que mejor corra el contraataque. Tenemos que hacer buenos tiros para que no puedan rebotear y evitar que salgan rápido», destacó Alejandro Martínez.

Por su parte, el Huesca, que ha remodelado su plantilla (tan solo sigue Sans de la temporada pasada) ha viajado hasta Palencia con todos su efectivos disponibles, destacando el peligro que atesora en su muñeca el alero americano Tyler Haws.

Asimismo para el encuentro de hoy el club situará un 'photocall' a la entrada del pabellón para que los aficionados que vengan disfrazados se hagan una fotografía para compartirla en las redes sociales del Palencia Baloncesto con el 'hashtag' #ViendoAlChocolatesTrapa. Todos los participantes, que tendrán que seguir la cuenta de Trapa, recibirán una invitación para presenciar el encuentro contra el Palma, que se celebrará el miércoles 28 de noviembre. Además, el mejor disfraz recibirá un lote de productos Trapa.