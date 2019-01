Carles Marco: «De haber llegado en verano, hubiera confeccionado la misma plantilla»

Con la mente puesta en el partido del viernes contra el TAU Castellò se presentó Carles Marco, que, tras firmar su nuevo contrato, se puso camino de Palencia para empezar a dirigir la nave morada. Tenía mono de entrenar y ayer ya recibió su primera dosis con una intensa jornada de dos horas. Trabajo tiene por delante, por lo que no quiere perder ni un minuto antes de viajar el jueves a tierras valencianas.

Más información Carles Marco, nuevo entrenador del Chocolates Trapa Palencia

El nuevo técnico morado se presentó con el principal objetivo de cambiar la dinámica y de devolver la sonrisa a los jugadores. «Espero ser buen motivador y entrenador. He sido exjugador y, aunque no sé si es bueno o malo, puedo saber qué piensa un jugador o un vestuario. Me gusta motivar, pero intento mejorar en aspectos tácticos y técnicos. Lo primordial, porque no habrá mucho tiempo, es cambiar la energía y el rostro de los jugadores», apuntó ilusionado Carles Marco, quien reconoció la grandeza del Palencia Baloncesto. «Estoy en un buen club. Para mí es un reto y siempre soy ambicioso. Hay presión para estar lo más arriba posible, pero tenemos que ir partido a partido. Cuantos más encuentros ganemos y más arriba estemos, mejor», continuó.

Con contrato solamente hasta final de temporada, el técnico catalán considera que no hace falta una revolución en la plantilla, aunque ese asunto se abordará tras el encuentro contra el TAU Castellò. «Posiblemente de haber llegado en verano, hubiese hecho la misma plantilla con algún retoque, porque cada uno tiene su estilo», afirmó Marco, que viene con la intención de marcar un modelo de juego acorde a los componentes de la plantilla. «Me tengo que adaptar a los jugadores. Eso lo he hecho siempre. Me voy a adaptar para que jueguen lo mejor posible», continuó.

Entre las apuestas del nuevo entrenador, Marco se centrará en imprimir una defensa más fuerte, en busca de «un juego alegre». «A veces se podrá y otras, no. Tenemos que ser más agresivos en defensa. Hay que correr, a través de la defensa. Además, tendremos que ser sólidos en el rebote defensivo, pero sobre todo, tenemos que ser un equipo. Me gusta que se pase bien el balón para que este llegue a buen término. Después ya veremos si entra o no», apostilló», Carles Marco, quien, al igual que el presidente del club, Gonzalo Ibáñez, no tiene un motivo concreto para explicar la debacle de juego y resultados de su nuevo equipo. «A veces estas cosas pasan. Se juntan muchos factores. Se está más erráticos en el tiro, se pierde el siguiente partido... Se hace una montaña de todo. No era muy normal que Palencia perdiera tantos partidos en casa en los últimos años. Por todo esto, creo que el mayor problema creo que es psicológico», añadió el exbase internacional.

Con la contratación del preparado catalán, la directiva del Chocolates Trapa ficha al cuarto entrenador desde la temporada del doblete (2015/2016), hecho que resta importancia el último técnico. «Es nuestra profesión. Llevaba entrenando muchos años y este era el primero sin hacerlo. A nadie le gustan estas situaciones, pero a veces los rumbos se cambian con un nuevo preparador o jugador. Aquí ya ha pasado. Cuando estás arriba, como decía Johan Cruyff, lo difícil es mantenerse. Y este club lo está consiguiendo. La exigencia hace que pasen estas situaciones», analizó el ex del Oviedo, quien restó importancia a la rivalidad existente entre los asturianos y los palentinos. «Son casos excepcionales. Todos somos competidores. Me gusta ganar y haces lo que puedes para sacar el máximo rendimiento. Como jugador también me ha pasado. Ahora estoy aquí y voy a muerte con el Palencia», continuó.

El Betis, inalcanzable

El nuevo técnico también analizó la actual competencia en LEB Oro, exceptuando la supremacía del Betis. «No sé si les superará algún equipo. Más allá del Betis, la Liga está mucho más igualada que los últimos años. Entre el segundo y el noveno hay una victoria de diferencia. Igual que otras temporadas hay un favorito claro, este año no veo otro candidato para la segunda plaza», sentenció Marco, quien se olvida momentáneamente de fijarse el fin de alcanzar el 'play off'. «El objetivo es ganar los máximos partidos posibles desde ya. Además, siempre que he tenido el factor cancha en la fase de ascenso, he perdido. Pero primero hay que clasificarse y no establecerse metas», concluyó Marco.

Tras la comparecencia, el entrenador y el cuerpo técnico pasaron al parqué del pabellón para arrancar la era Marco. En los primeros instantes, la mano del preparador catalán ya se notó y dejó evidencias de que no ha venido a perder ese tiempo tan necesario para cambiar la dinámica del equipo. TAU Castellò será una buena primera toma de contacto, aunque sin margen de error.