LEB Oro La locura vuela de EEEU a Palencia Kone, Hermanson, Zubizarreta, Vasturia, Cvetinovic y Gustys posan con las sudaderas de sus universidades. / A. Q. Seis jugadores del Chocolates Trapa han vivido de cerca el 'March Madness', el gran acontecimiento deportivo de EEUU LÍA Z. LORENZO Palencia Domingo, 31 marzo 2019, 10:08

Los gritos de miles de aficionados retumban en la pista mientras las bandas de música atronan y en cada casa de Estados Unidos se apuesta por conseguir el 'bracket' perfecto, lo que significa acertar el ganador de los 61 partidos que se juegan. Es el 'March Madness', la gran locura que cada marzo recorre un país que siente el baloncesto universitario como ningún otro deporte. Las grandes finales de la NCAA reúnen a 64 equipos a lo largo del mes de marzo. De la primera y la segunda ronda, al 'Sweet sixteen' (octavos), al 'Elite eight' (cuartos) y a la gran Final Four que decide quién es el campeón. Y parte de esa demencia universitaria se respira en Palencia a través de seis jugadores que han vivido en primera persona la locura de marzo. Cvetinovic, Hermanson y Vasturia saben lo que es jugar el 'March Madness' con los pabellones universitarios llenos hasta la bandera y con la enconada rivalidad entre los equipos; mientras que Kone, Gustys y Zubizarreta han disfrutado de la competición muy de cerca cuando aún estaban en la universidad.

Con estos antecedentes no es de extrañar que este año la tradición del 'bracket' haya llegado al vestuario del equipo palentino. «Hemos puesto 20 euros cada uno y hemos hecho nuestras apuestas», revelaba Aitor Zubizarreta, exjugador de los Portland Pilots. Porque todos ellos siguen en la distancia la gran competición deportiva en EEUU, la que más dinero mueve en apuestas y la que provoca que el lunes siguiente a la Final Four sea el de más absentismo laboral del país.Seis jugadores del Chocolates Trapa han vivido de cerca lo que significa el 'March Madness', el gran acontecimiento deportivo del país americano Ese sentimiento lo comparten Calvin Hermanson y Steve Vasturia, que han jugador varias veces con sus respectivos equipos, Saint's Marys y Notre Dame. «Mis partidos favoritos los jugué en el 'March Madness.' Es una experiencia increíble», confiesa un Calvin Hermanson que llegó hasta la segunda ronda con su universidad. Steve Vasturia sabe lo que es llegar más lejos, hasta los 'Sweet sixteen'. «Cuando estás allí, solo intentas divertirte porque sabes que si pierdes te vas a casa. Tengo grandes recuerdos de esa época, es una competición muy excitante», afirma el escolta americano. Tan especial es que ninguno acierta a señalar algún gran acontecimiento deportivo que pueda igualarlo. Kone, Aitor Zubizarreta y Cvetinovic deslizan que lo más parecido puede ser un Mundial de fútbol, pero Calvin Hermanson apostilla que no hay otro torneo como el 'March Madness'. «A lo mejor alguien se enfada, pero creo que es algo único», asegura el alero. Y para dejarlo bien claro, Rokas Gustys afirma que es el lugar en el que todo el mundo quiere estar. «Lo he seguido desde que era pequeño y aún animo en la distancia. Hago el 'bracket' y veo todos los partidos que puedo desde España. Es un momento único en el que puede pasar de todo».

La NCAA reúne a lo largo de la liga regular a más de 400 universidades y solo 64 de ellas entran en el 'bracket' final. Con un espíritu más cercano al deporte europeo, en cuanto al sentimiento de pertenencia entre la ciudad y el equipo, los aficionados hacen cábalas para conseguir lo imposible, acertar cada uno de los partidos. En las apuestas del Chocolates Trapa, Duke es el gran favorito, pero no faltan notas discordantes. «Nunca se sabe lo que puede pasar, pero creo que Gonzaga llega en un gran momento», apunta Cvetinovic. Algo que corrobora Aitor Zubizarreta, que también apuesta por los de Spokane (Washington). Y Moussa Kone se desmarca con una postura muy personal.«Creo que Duke va a perder y que el Campeón será North Caroline», apo stilla el pívot. El resto apunta a Duke, el ganador en las apuestas, aunque con matices. «Creo que son el mejor equipo, pero no tengo tan claro de que se lleven el título. Casi pierden en la última ronda y hay otros equipos que podrían ganarles», apunta Vasturia. Habrá que esperar al 8 de abril para conocer el campeón y saber qué jugador ha acertado más partidos. Mientras, el vestuario del Chocolates Trapa late al ritmo de la locura de marzo de la mano de los que realmente saben lo que suponen el torneo de la NCAA.