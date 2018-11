El libro que hace justicia a Lalo García

Lalo García se merecía un libro que glosase toda su vida deportiva, siempre unida a Valladolid. La trágica desaparición del gran capitán morado, que fue seguida por la extinción del club de sus amores y por el que lo dio todo, provocó el deseo del periodista de César De la Fuente Chico (Valladolid, 1983) de escribir un libro que hiciese justicia a un jugador especial por su ligazón con la ciudad. César, que siempre tuvo como ídolo al eterno '5' morado y llevaba su camiseta mientras que otros amigos lucían las elásticas de las estrellas de la NBA, se lanzó a una aventura que ha supuesto un parto de tres años. Todo se inició a los días de la muerte del recordado escolta del CBValladolid. Era la mejor manera de rendir un homenaje a un deportista especial por su humanidad. El título del libro, 'Legado de un capitán', lo refleja de manera inequívoca.

De la Fuente, un hombre de la comunicación ligado al baloncesto durante su vida profesional –hizo prácticas dos veranos en el CBValladolid y trabajó en los departamentos de prensa de clubes ACB como Fuenlabrada, Estudiantes o Granada–, reconoce que la idea de alumbrar una obra sobre el gran capitán morado «surgió al poco de fallecer Lalo. Había sido mi referencia cuando era una chaval. Con 13 años le hice mi primera entrevista. Posteriormente, tuve la fortuna de trabajar dos veranos con él durante mis prácticas en el CB Valladolid, que coincidió con el cambio del patrocinio de Fórum a Grupo Capitol».

El objetivo del libro, como reconoce este vallisoletano afincado en Málaga desde hace ocho años, no es otro que «hacer justicia con Lalo García». Por ello, el autor obvia en la obra todo lo que vivió y rodeó a Lalo después de su retirada. Se centra solo y exclusivamente en la carrera deportiva del escolta. «En la obra aparece desde que daba sus primeros botes en La Salle hasta que se retira el 24 de mayor de 2001, fecha en la que el recordado jugador ponía punto y final a su carrera profesional en las canchas de baloncesto. He buscado narrar desde un punto de vista ameno y ágil su vida por medio de vivencias y anécdotas como jugador a través de las más de cincuenta personas que aparecen en el libro», explica De la Fuente.

Por esta obra, que muestra a un capitán con su virtudes (las más) y defectos (los menos), pasean familiares del jugador, sus ocho entrenadores en la ACB, compañeros, rivales, directivos, técnicos que lo entrenaron en categorías inferiores o seleccionadores que le convocaron,... Hay un capítulo en el que aparecen personalidades de diferentes ámbitos que hablan de la figura de Lalo García Téllez. «¿Quién no tiene una anécdota o una vivencia con Lalo de aquellos años? Seguro que me habré dejado gente en el tintero que debían haber estado en este libro, pero no ha sido posible».

«Algo necesario»

De la Fuente no esconde su admiración por Lalo. «Era un tipo que tenía valores fuera y dentro de la pista. Se implicaba como nadie en la vida de la ciudad. Por eso quiero que el lector se quede con todo lo que supuso el capitán del CBV para Valladolid».

«Ha merecido la pena». El escritor ha dedicado tres años a un libro que ha hecho con todo el cariño. «Era algo necesario para que el legado del capitán sea eterno, para que las nuevas generaciones sepan por qué hay una camiseta con el dorsal número 5 colgada del techo del polideportivo Pisuerga».

De la Fuente reconoce que ha logrado dos objetivos que buscaba. El primero, «el cariño que he obtenido de su familia, de su madre y sus hermanas Cuca y Trizzi». El segundo, «permitir que dentro de unos años un niño pueda leer el libro y comprender la dimensión de la figura de Lalo».

Son 334 páginas de anécdotas y experiencias con el gran capitán vividas por más de una cincuentena de personas que tuvieron contacto y compartieron tiempo con Lalo. El prólogo está escrito por Anicet Lavodrama, compañero de Lalo en el Fórum Valladolid y amigo del autor del libro, y el epílogo por Saúl Asensio, jefe de prensa del Club BaloncestoValladolid. El texto recorre desde los inicios del jugador en el colegio de La Salle hasta su retirada. Precisamente, el encuentro en el que colgó las zapatillas fue el último de 'play-off' que llegó a disputar el conjunto vallisoletano. Fue ante el FCBarcelona, un equipo en el que actuaban jugadores como Pau Gasol, Navarro o Jasikevicius. Junto a los textos, también destacan las fotografías –algunas de ellas cedidas por El Norte de Castilla– del escolta morado.