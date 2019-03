Kone: «Todos nos hemos beneficiado del cambio de entrenador» Moussa Kone intenta superar a Chema Gil, del Real Canoe. / LOF El pívot ha experimentado un avance en su juego tras la oportunidad que le ha brindado la llegada de Marco ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 12 marzo 2019, 13:39

Hay cambios que son para bien y otros que no lo son tanto. La llegada de Carles Marco al banquillo del Chocolates Trapa Palencia le ha devuelto la sonrisa a Moussa Kone, cuyos números han crecido exponencialmente con el entrenador catalán al mando. La cantidad de minutos disputados se ha elevado y el pívot americano ha devuelto esa confianza con grandes actuaciones, especialmente en los dos últimos encuentros, en casa contra el Leyma Coruña y el pasado viernes contra el Carramimbre Valladolid.

A Kone parece que le ha sentado de maravilla que el cuerpo técnico y la directiva hayan reforzado la posición del cinco con el fichaje de Milenko Veljkovic, que ostenta una altura de 2,17 metros, pues desde su contratación el americano ha sacado a relucir todo su potencia defensivo, edulcorado con buenos detalles en ataque. Y es que Kone atesoraba un potencial aún por explotar. «Si el entrenador decide traer otro pívot estoy seguro de que es para ayudar al equipo. Estoy al 100% con Carles Marco porque, como ha demostrado, está ganando partidos. Ha cambiando nuestra forma de jugar de antes a ahora. Han sido dos grandes meses desde enero, cuando estábamos tan mal y necesitábamos un gran cambio», detalló ayer sin tapujos Moussa Kone, quien reconoce que el nuevo técnico le ha favorecido, pero no solo a él. «Creo que todos se han beneficiado del cambio, no solo yo. Obviamente, estamos ganando partidos ahora, por lo que todos se benefician de nuestra nueva forma de jugar. Hemos mejorado en todo, desde los entrenamientos hasta la preparación de partidos, incluso la afición está más contenta porque ganamos», resaltó el ex de Navarra.

Estadísticas

El paso adelante que ha dado Kone con el aterrizaje de Carles Marco queda muy visible en las estadísticas que ha regalado estos últimos cinco partidos con el entrenador catalán como timonel del barco. Además de alcanzar una media de 20 minutos por partido, el americano ha promediado siete puntos, siete rebotes para valorar más de 13 puntos por partido. Con Alejandro Martínez era el cuarto jugador interior en la rotación, ofrecía peores registros y en algún encuentro no llegaba a disputar ni diez minutos. A pesar de todo, Kone aún no ha partido en ningún partido desde el quinteto inicial y Rokas Gustys ha empezado todos los encuentros liderando la pintura. Precisamente el lituano ha reducido su protagonismo en los últimos encuentros y, en el caso del partido contra el Carramimbre, el pívot, cargado de faltas, disputó tan solo seis minutos. Eso propició que Veljkovic empezara a demostrar su potencial bajo el aro para capturar rebotes.

Estas estadísticas y números han servido para que los morados sumen una racha de cinco victorias consecutivas, único hecho importante para el pívot estadounidense. «Personalmente creo que necesitaba esta confianza y ganar partidos. Pero también creo que todos en el equipo necesitábamos estos cinco triunfos porque siento que nos hacen jugar como queremos. Salir para ganar y demostrar a todos que somos una gran plantilla», ensalzó Moussa Kone, quien considera clave el avance defensivo del estilo de Carles Marco. «Ahora tenemos una solidez defensiva que antes no teníamos. Derrochamos energía atrás y hemos mejorado en la captura de rebotes. Eso nos ayuda a anotar muchos más puntos en ataque», resumió el jugador interior del Chocolates Trapa.

La defensa

Los avances para salvaguardar la propia canasta han tenido un nuevo líder en la cancha morada. Desde los primeros partidos en pretemporada ya demostró que era un jugador muy atlético y eso ha servido para que, con su físico, se convierta en el nuevo referente de la defensa, a pesar de sus 2,03 metros de altura. «Intento ser el líder. Defender es parte de lo que hago, de mis características como jugador. Noto que tengo mucha energía y disfruto jugando en la defensa, porque cuando nos va bien en esta faceta, nos va mejor también en lo ofensivo. Así que haciendo una buena defensa, todos estamos más contentos y disfrutamos mucho jugando», afirmó el 'center' del conjunto morado, quien analizó ese crecimiento defensivo como uno de los pilares del nuevo Chocolates Trapa Palencia. «Creo que el cambio ha sido tremendo, somos más agresivos en ataque y somos un equipo que defiende mejor ahora. Ahora jugamos muy bien como equipo, ponemos la defensa al mismo nivel que el ataque y creo que ese es el camino», señaló Kone, quien catalogó la figura de Carles Marco como el revulsivo del Palencia Baloncesto. «El cambio de técnico es una parte muy importante, pero también el hecho de que la plantilla aceptase el cambio y entendiera que podía ser para mejor. Empezamos ganando un partido que eso te da motivación y ya llevamos cinco consecutivas», concluyó.